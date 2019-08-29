影／替跨國詐欺、博奕集團洗錢上億元 台中6嫌遭裁押

2019-08-29 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



台中市西屯區商辦大樓暗藏「洗錢水房」，涉嫌專替跨國詐欺、地下博奕集團洗錢。刑事局南部打擊犯罪中心日前見時機成熟，破門攻堅逮獲劉姓主嫌等7人，當場起獲現金3570萬元。據悉，該洗錢集團運作長達近半年，不法洗錢金額上看億元，涉案人等到案仍對部分案情交代不清、含糊帶過，檢方訊後依涉案情節輕重，聲押劉姓主嫌等6人獲准，蔡嫌諭知3萬元交保候傳。

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊與高雄市刑大、台中市刑大、第六分局共同偵辦電信詐欺集團時，意外發現多組跨國詐欺集團不法所得均透過特定洗錢集團移轉，旋即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，擴大追查贓款流向，循線掌握洗錢集團動向。

專案小組日前查知洗錢水房疑藏身台中市西屯區某商辦大樓，持票前往搜索，果真當場查獲劉姓主嫌與徐姓、蔡姓、張姓、李姓、楊姓、廖姓等6名共犯正在轉帳洗錢。警方起獲贓款3570萬元，及電腦7組、中國門號手機69支、銀聯卡205張、點鈔機3台、帳冊、交易明細等證物。

據調查，劉嫌等人將詐欺、賭博犯罪集團不法資金，利用機房設備及大陸人頭帳戶轉帳，透由地下管道將不法資金移轉到中國人頭帳戶，洗白不法贓款後再將資金轉回台灣犯罪集團手中；初估該洗錢集團經手的不法資金上看億元，全案依涉嫌違反洗錢防制法移送台中地檢署。