當舖老闆疑遭第三方設局 警方北上逮人起出改造手槍

2019-08-29 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄潘姓當鋪老闆與林姓友人本月15號在外要與人交易鑽戒時，突有2人上前敲車門，潘因身上攜帶珠寶，認為對方要將他拉下車來，他猛推車門將對方擊開後跑向派出所報案；轄區鼓山警分局獲報後組專案小組，於昨天將涉嫌犯案的廖姓男子等5人帶回。

據了解，由於潘男經過他人引薦，有人想向他購買珠寶，在本月15日早上9點時，潘與他的林姓男性友人將車輛停在鼓山區九如四路上，等待與對方交易，2人等到9點時，見到有車輛停在潘的車輛後方，後車上的廖姓男子與另名男子下車走到潘的車旁。

廖男與另一名男子拿著一把疑似改造的手槍上前問路，假裝問路並想藉機打開潘男車輛的車門，不過潘男心生警覺，猛推車門將2人推開。

隨後，潘男與林男快速駕車離開現場，到距離不遠的派出所報案，向警方說明有人想打開車門將他拖下車，由於他身上攜帶鑽戒，懷疑可能遭到有心人士設局想搶劫。