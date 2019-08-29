人氣直播主吳小哲遭擄打斷手腳 警逮3人查出是直播台拆夥糾葛

2019-08-29 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



人氣網路直播主吳小哲前晚直播時遭人擄走凌虐打斷手腳，丟包在屏東縣新埤鄉建功公園，警方專案小組今天凌晨逮捕3名嫌犯，查出3人隸屬潮州鎮的「包龍星」直播台，有人也是直播主，「包龍星」吸收吳小哲做直播，吳因自立門戶搶包龍星直播市場，雙方之前又有債務糾紛，上月「包龍星」潮州店開幕，吳小哲率眾滋事，引發「包龍星」方面不滿，前晚撂人反擊報復。

42歲的網路知名直播主「吳小哲」（本名吳季哲）前晚與林姓男子在屏東縣新園鄉直播賣海鮮，賣到一半有人以「還錢」名義找上門，吳出門隨即被擄走，直播畫面停格近20分鐘，6個小時後警方獲報，吳的左、右手腕及左腳皆斷，丟包在新埤鄉建功公園，送高雄長庚醫院治療。

警方查出涉案3人在東港鎮港東地區出沒，今天凌晨零時許逮捕3名嫌犯；東港警分局長劉清俊說，洪姓男子夥同陳姓、潘姓男子共乘1部汽車至直播處找吳，帶上車後於車上毆打被害人外，另持伸縮鐵棍器具毆打被害人身體，造成被害人身體多處挫傷及手腳骨折，後將被害人丟棄在建功親水公園後駕車逃逸，案依妨害自由、重傷害罪嫌偵辦外，另3人也涉其他聚眾暴力滋事，將依檢肅黑幫治平專案擴大偵辦。

警方初步調查，整起糾紛起因於直播台之間的利益紛爭，洪等3人是潮州鎮的「包龍星」直播台，其中有人也是直播主。原本吳小哲欠債，包龍星吸收吳小哲做直播，沒想到吳小哲後來自立門戶搶包龍星直播市場，雙方先前又有債務糾紛，加上拆夥結下心結；上月「包龍星」潮州店開幕，吳小哲率眾滋事，引發「包龍星」方面不滿，前晚撂人反擊報復。