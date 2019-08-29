調查局線民淪「運毒專家」入美監49個月 遣台再判4年刑

2019-08-29 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



調查局南機站緝毒布建的線民小鄭（化名）遭美國臥底探員「反誘捕」，將重達994公克、純度93.7%的安毒藏放電腦主機殼內，再透過貨櫃運毒至美國伊麗莎白航運碼頭；不知事跡敗漏的小鄭再赴美與商談更大筆買賣，遭美國警方據報逮捕，經美國紐澤西區地方法院判決有罪、入監服刑49個月後遣返回台。高雄地院今上午依運毒罪，判他有期徒刑4年，可上訴。

起訴指出，小鄭2011年2月在菲律賓馬尼拉與孫姓男子碰頭時，經對方介紹認識美方臥底探員「Usa」（化名）。隨後，小鄭應約赴美國佛羅里達州與Usa見面，表明自己是「運毒專家」，曾協助銷售、運毒至全世界，Usa就開價細談運毒數量、方式，與小鄭達成交易毒品合意，談妥以7萬元美金讓小鄭幫忙運送安毒至美國，交易價金匯入小鄭提供的帳戶。

小鄭在同年7月間，將重達994公克、純度93.7%藏入密封茶葉包內，再藏放電腦主機殼中，利用電腦主機掩護運毒上貨櫃，讓安毒運抵美國伊麗莎白航運碼頭，並告知Usa毒品藏放位置，以利取貨。待該貨櫃在8月9日抵港時，美國警方隨即據報搜查，果真起獲該批甲基安非他命毒品。

然而，小鄭不知運毒情事曝光，隔年2月18日再偕女友赴美國紐約與Usa碰頭，再答允運送50公斤甲基安非他命至美國，並加碼談妥運送數百公斤毒品到日本及其他地區交易；小鄭提供專款帳戶供交易酬勞入帳。美國警方見時機成熟，在同月25日逮捕小鄭，並經美國紐澤西區地方法院判決有罪，入監服刑49個月，直到2015年9月15日才獲釋，遭美方驅逐出境，並在12月8日遣返回台。