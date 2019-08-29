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調查局線民淪「運毒專家」入美監49個月 遣台再判4年刑

2019-08-29 10:08聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

調查局南機站緝毒布建的線民小鄭（化名）遭美國臥底探員「反誘捕」，將重達994公克、純度93.7%的安毒藏放電腦主機殼內，再透過貨櫃運毒至美國伊麗莎白航運碼頭；不知事跡敗漏的小鄭再赴美與商談更大筆買賣，遭美國警方據報逮捕，經美國紐澤西區地方法院判決有罪、入監服刑49個月後遣返回台。高雄地院今上午依運毒罪，判他有期徒刑4年，可上訴。

起訴指出，小鄭2011年2月在菲律賓馬尼拉與孫姓男子碰頭時，經對方介紹認識美方臥底探員「Usa」（化名）。隨後，小鄭應約赴美國佛羅里達州與Usa見面，表明自己是「運毒專家」，曾協助銷售、運毒至全世界，Usa就開價細談運毒數量、方式，與小鄭達成交易毒品合意，談妥以7萬元美金讓小鄭幫忙運送安毒至美國，交易價金匯入小鄭提供的帳戶。

小鄭在同年7月間，將重達994公克、純度93.7%藏入密封茶葉包內，再藏放電腦主機殼中，利用電腦主機掩護運毒上貨櫃，讓安毒運抵美國伊麗莎白航運碼頭，並告知Usa毒品藏放位置，以利取貨。待該貨櫃在8月9日抵港時，美國警方隨即據報搜查，果真起獲該批甲基安非他命毒品。

然而，小鄭不知運毒情事曝光，隔年2月18日再偕女友赴美國紐約與Usa碰頭，再答允運送50公斤甲基安非他命至美國，並加碼談妥運送數百公斤毒品到日本及其他地區交易；小鄭提供專款帳戶供交易酬勞入帳。美國警方見時機成熟，在同月25日逮捕小鄭，並經美國紐澤西區地方法院判決有罪，入監服刑49個月，直到2015年9月15日才獲釋，遭美方驅逐出境，並在12月8日遣返回台。

高雄地檢署介入偵辦，依運毒罪嫌起訴小鄭，業經高雄地方法院審理，依違反毒品危害防制條例，判處有期徒刑4年，可上訴。至於當時隨小鄭赴美的女友，雖曾遭檢方認定是運毒共犯，但由於審理時發現她不知情，單純以為是來當翻譯，高雄地院判她無罪。

調查局南機站緝毒布建的線民涉跨國運輸第二級毒品甲基安非他命至美國，高雄地方法院依...
調查局南機站緝毒布建的線民涉跨國運輸第二級毒品甲基安非他命至美國，高雄地方法院依違反毒品危害防制條例，判處有期徒刑4年，可上訴。記者賴郁薇／攝影
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