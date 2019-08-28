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亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

新北警員追酒駕嫌擦撞殉職 年底準備結婚

2019-08-28 21:19聯合報 記者李奕昕╱即時報導

新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳懷疑1輛機車酒駕，騎機車追逐6公里，在基隆市與對方的機車擦撞，薛倒地重傷，被送醫急救1個小時不治，他準備年底結婚，已拍好婚紗照，警方事後帶回這名可疑騎士，尚在調查逃逸原因。

警方調查，今天下午5點多，薛定岳（31歲）與吳姓警員騎機車巡邏，經新北市汐止區新台五路、南興路口，懷疑騎機車的王姓男子（24歲）酒駕，趨前欲攔查，王加速逃逸，薛騎車沿新台五路往基隆方向追逐，吳半路跟丟。

薛沿途呼叫支援，追到基隆市七堵區明德二路、福三街口時，與王的機車擦撞，薛倒地失去意識，王離開現場，支援警力趕到將薛送醫搶救，延至晚間6點多宣告不治。

警方追查王的去向，在他位於基隆市七堵區的住處找到人，帶回調查發現未酒駕，正在釐清拒檢逃逸原因。

警方表示，2008年薛畢業分發至新北市汐止警分局服務，他工作態度積極，線上立破查獲30次，取締酒駕62次，前年查獲毒品咖啡包被表揚，從警以來接受計功6次、嘉獎412支。

薛的同事聽聞噩耗悲痛不已，熟識他的員警說，薛是派出所的「靈魂人物」，除了績效良好，常傳授經驗給學弟，還會講笑話逗大家開心。新北市汐止警分局長李宏振說，痛失認真同仁，他深感悲痛，將提供家屬必要協助，協助爭取從優撫恤。

新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳（左）追車倒地，被送醫不治，他準備年底結婚，...
新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳（左）追車倒地，被送醫不治，他準備年底結婚，已拍好婚紗照。記者李奕昕／翻攝
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