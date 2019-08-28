學甲警獲贈執勤利器 警：最實際的配備

2019-08-28 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府學甲警分局今天辦理捐贈儀式，由東洋營造、良勳建設及學甲警友會捐贈執勤利器一批給警方，市警局長周幼偉出席頒發感謝狀。基層警員說，捐贈的「防割手套」「防割背包」、「柱狀辣椒水」、「車體險」，可說是「最實際」的配備。

學甲警分局分局長洪頂力日前至各基層派出所舉辦員警座談會傾聽同仁心聲，了解同仁之需求後，透過東祥營造公司董事長陳東發捐助，幫員警購置20套「防割背包」及4套「防割手套」；「良勳建設公司」捐助購買90瓶「柱狀辣椒水」；學甲警友辦事處幫員警執勤車輛加保「車體險」今天舉辦捐贈儀式，警察局局長周幼偉特地親臨會場頒發感謝狀。

其中，「防割背包」除可置放應勤物品如槍、警棍、辣椒水，緊急時可手持當防護盾牌使用，避免人犯因持有刀器、利刃攻擊而遭受傷害。

「防割手套」讓同仁遇到持兇器嫌犯可安全防護，如為了搜索毒品不致於讓針筒刺傷；「柱狀辣椒水」不同於員警目前所使用霧狀辣椒水效率較差，可於5公尺內制伏歹徒，防止員警因風向遭辣椒水反噬，更增添員警執勤及在場民眾安全。