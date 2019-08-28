朋友助拳一起重傷妹夫致死 男子被判刑7年10個月

2019-08-28 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭一吳姓男子去年3月間與妹夫發生爭執，過程中與陳姓、游姓友人一起拳腳重毆妹夫，導致妹夫肋骨骨折，最後因心因性休克而死亡，宜蘭地方法院審結，認為吳、陳共同傷害人之身體而致人於死，吳被刑7年10月，陳被判刑7年6個月。游則通緝中。

吳姓男子去年3月18日下午3點多，在妹妹住處後方廚房，看到妹夫在內，問妹妹「妳先生是否要來借錢？」吳男妹夫聽到後不滿，雙方口角再互相扭打，吳以手扠住妹夫頸部，貼在廚房牆面，被在場的人拉開，但未久，2人持續互毆到住處前門處。

此時，寄住吳男住處的陳姓友人聞聲而來，吳的游姓友人剛好來找吳，見狀、一起拳腳群毆重擊，吳的妹夫不支蹲地3人猶未停手，造成吳妹夫肋骨骨折，警方到場，吳的妹夫呼吸困難、腹部疼痛、四肢無力，經送醫，但到院前心跳呼吸停止，經急救後，仍因骨折傷勢，增加心臟負荷，最後引起心因性休克而死亡。

宜蘭地方法院審理，依相關證述發現，吳等３人對吳的妹夫頭、胸、背等持續拳腳相向，出手很重，被害人不堪被毆擊，被打到馬路上，蹲倒在地，他們猶未停手，全程暴力攻擊有數波，前後達30分鐘之久。

法院指出，被害人生前雖罹有心臟病變，但縱與他人口角輕度互毆致情緒高漲，心臟負荷升高，應不致直接導致心因性休克而死亡結果，實應是3人持續拳腳群毆，暴力毆擊行為，造成被害人肋骨重傷，增加被害人心臟負荷，影響生理功能，加重心律不整，循環衰竭等危險性，致發生死亡結果，3人攻擊，傷害致死犯行可認定。

宜蘭地方法院認為，吳與被害人是家庭成員，因財務問題即以拳腳相向，吳的陳姓友人與被害人無深仇大恨，僅因目擊友人與被害人肢體衝突即傷害被害人，造成被害人喪生，被害人家屬因突失至親而悲痛莫名，吳僅獲妹妹原諒，未與被害人其他家屬和解或取得原諒。