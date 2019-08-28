歷經一年風吹日曬蒐證 警方破獲製毒工廠

2019-08-28 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



今年初花蓮警分局在執行安居專案期間，從一起販毒案件開始抽絲剝繭，並與刑事警察局、台北市政府警察局、新北市政府警察局、桃園市政府警察局等單位聯手，在昨日順利破獲新北市三芝區及桃園山區製毒工廠，逮捕劉姓男子等5嫌，依違反毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦。

警方表示，這起涉嫌製造第三級毒品愷他命的製毒工廠，是由士林地方檢察署指揮花蓮縣警察局花蓮分局、刑事警察局、台北市中山分局、新北市刑事警察大隊、桃園八德分局等單位聯手在新北市、桃園市破獲，警方並獲劉姓嫌犯等共計5人。

現場查緝證物包括乙醇，甲苯，乙酸乙酯共279桶，活性碳，鹽酸，氫氧化鈉、加熱設備、塑膠桶、塑膠漏斗、吸取器、壓力閥、鹽酸、篩網、硅藻土、電風扇、硫酸鈉、勺子、濾水設備、使用過濾芯、鹽酸空瓶、攪拌設備，半成品約80公斤、K他命毛重約380公克等。

警方指出，在歷經1年多的偵辦蒐證，發現該毒品工廠位於偏僻山區，出入只有一條羊腸山徑，專案人員冒著白天高溫日曬，晚上蛇蟲叮咬的危險鍥而不捨，見時機成熟，於昨日14時許執行緝毒案拘提搜索行動，在犯嫌位於新北市三芝區深山裡三層樓透天租屋處1樓，發現各種化學藥劑、原料及製毒設備。

另犯嫌在桃園市八德區承租廠房放置製毒原料及製毒工具，準備另起爐照灶，尋找隱密製毒場所，專案小組立即封鎖現場，並由刑事警察局派遣鑑識人員前往初步鑑驗採證。