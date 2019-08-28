空軍作戰營區工人墜樓 意識不清搶救中

相關新聞
為百萬安家費學製K毒罹癌製毒師收押2019-08-28 16:06
鐵警家屬質疑「沒連帶責任？」 鄭妻曾勸夫就醫2019-08-28 14:10
歷經一年風吹日曬蒐證 警方破獲製毒工廠2019-08-28 16:56
國道3號桃園龍潭南下路段 2貨車擦撞1傷2019-08-28 16:47
北市萬華清晨傳鬥毆「數人廟前砍2少」 警追緝中2019-08-28 15:34
欠債遭押民宅動私刑 刀架脖、鞭打屁股還被逼喝尿2019-08-28 15:04
鐵路警察李承翰殉職 地檢以殺人罪起訴鄭男2019-08-28 14:22
普悠瑪案再懲11人 司機1大過2小過2019-08-28 14:21
普悠瑪零件硬撐？台鐵坦承部分未及時供應但無損安全2019-08-28 14:05
李承翰遭刺殺殉職後 鐵警裝備升級了2019-08-28 12:57
普悠瑪再度驚爆！黃國昌：零件逾更換下限還硬撐繼續用2019-08-28 12:38
U值媒／長照悲劇為何不斷上演？2019-08-28 11:38
獨／鐵警案凶嫌起訴 李承翰母親：快樂家庭被他毀了2019-08-28 11:17
嘉義殺警案起訴 看守所：被告有按時服藥，作息正常2019-08-28 10:30
獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分2019-08-28 10:18
鐵警李承翰殉職 嘉義地檢以殺人罪提起公訴2019-08-28 10:04
鐵路警察遭刺死案 嘉檢依殺人罪起訴被告2019-08-28 09:56
她帶5歲兒跳樓亡 夫崩潰2019-08-27 23:52
暗夜騎車向直播工作室連開7槍 2男遭羈押禁見2019-08-27 22:33
彰警爆違紀弊案 芳苑所巡佐涉六合彩賭博遭拘提2019-08-27 21:43
明明有吸毒 但法院認定非法逮捕判無罪2019-08-27 19:55
惡煞不滿遭討20萬暗夜開槍示威 落網遭聲押2019-08-27 19:37
華山分屍案上訴二審 凶嫌陳伯謙續押禁見2019-08-27 19:03
影╱覺得「變態殺人魔」光榮？陳伯謙不語2019-08-27 16:15
妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」2019-08-27 15:09
露營場藏2百萬響尾蛇步槍 男涉開槍討債遭起訴2019-08-27 14:54
扯！主管強收員工健保卡 替親戚詐健保費2019-08-27 14:18
獨／標哥痛哭！侄子輕生死亡原因竟是胃癌不願家人擔心2019-08-27 14:09
淡水直播工作室槍擊 起因金錢糾紛2嫌到案2019-08-27 12:39
私菸案難杜眾口 她永遠記得愛文史、正義凜然的邢泰釗2019-08-27 12:20
彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚2019-08-27 11:36
一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決2019-07-12 10:16
熱門文章
影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影2019-08-27 17:29
中風倒在小三家 補教名師婚外情曝光2019-08-27 17:30
支開前妻下車買鹽酥雞 男子車上持槍朝頭自轟2019-08-28 00:37
獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分2019-08-28 10:18
原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費2019-08-27 18:51
直播主遭人押走打傷 網友驚嚇警方全力偵辦2019-08-28 09:14
玉山銀副總涉詐領健保費 銀行局：7月就接獲檢舉2019-08-27 18:10
女兵遭強吻摸胸和下體洩慾 少校色狼判3月2019-08-27 17:08
獨／這個LINE涉賣淫老司機都知道 警：抓都抓不完2019-08-28 11:34
老公私生子原配被矇著 還熱心為孩子找幼兒園2019-08-28 07:42
遇狼的她怒斥「你敢做嗎」 他懸崖勒馬易科罰金2019-08-27 22:32
獨／鐵警案凶嫌起訴 李承翰母親：快樂家庭被他毀了2019-08-28 11:17
助親戚詐健保 玉山銀雲嘉南副總離職2019-08-27 23:43
他在夜店「撿男屍」露天性交 獲法官輕判2019-08-27 18:16
鐵警李承翰殉職 嘉義地檢以殺人罪提起公訴2019-08-28 10:04
車禍人沒事怎麼做？ 警傳簡訊教戰SOP2019-08-27 17:49
潮境看海驚見人影從望幽谷墜落 八斗子老婦墜崖身亡2019-08-28 15:58
搬新家被鄰居多次投訴 他壓力大：我買房還要被限制？2019-08-28 12:52
她帶5歲兒跳樓亡 夫崩潰2019-08-27 23:52
服務業噩夢！試吃活動結束 大媽硬討不成還飆髒話2019-08-27 18:57
影／女抱子墜樓釀兩死 大舅子飆罵妹夫「你啞巴嗎」2019-08-27 18:53
彰警爆違紀弊案 芳苑所巡佐涉六合彩賭博遭拘提2019-08-27 21:43
不甘白蟻啃光裝潢索賠 木工：工廠木料不可能藏蟲卵2019-08-28 15:11
減重20公斤全靠愛妻便當 網友一看：老婆完勝2019-08-28 13:51
皮條客升級應召站老闆 安排泰女賣淫開店4次都被抓2019-08-28 10:09
淡水砂石車與機車擦撞 女騎士捲進車底腿骨折2019-08-28 14:08
疑與他人女友曖昧 男遭圍毆只著內褲奔街2019-08-28 11:18
男子欲解約定存保單申請信貸 機靈行員阻詐保住150萬2019-08-27 18:10
「毀容侍候」恐嚇前妻 前立委蔡豪判刑2019-08-28 00:04
4公升強鹼潑瞎主管雙眼 毒辣老員工遭判賠1863萬2019-08-27 17:43
長照機構火警怎麼辦？ 高市消防逼真演練教業者自救2019-08-27 21:21
驗尿有毒品反應被開9萬罰單 法官認違法採尿撤單2019-08-28 10:52
普悠瑪再度驚爆！黃國昌：零件逾更換下限還硬撐繼續用2019-08-28 12:38
二房東承租34間套房轉租 侵占大房東14台洗衣機2019-08-28 10:52
玉山銀健保卡事件 金管會：7月中即接獲檢舉2019-08-27 20:18
吵架被免職 潑4公升強鹼害主管失明2019-08-28 00:22
揚言「毀容侍候」 前立委蔡豪恐嚇議員老婆遭判刑2019-08-27 17:24
桃園5天內2起建案工地墜落意外 2工人傷重身亡2019-08-28 15:53
人妻翻出3本「通姦日記」 他判賠30萬元、她沒事2019-08-28 11:18
他考上司法官卻愛執行官的工作 今升執行署分署長2019-08-28 12:21
留言