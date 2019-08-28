空軍作戰營區工人墜樓 意識不清搶救中

2019-08-28 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市羅斯福路4段113巷的空軍作戰司令部營區內一處大樓新建工地，今天下午發生墜樓意外，一名年約30歲的男性工人因不明原因自3樓墜落1樓地面，導致其意識不清，頭手皆受撕裂傷，救護人員已將其送往萬芳醫院救治，詳細案情仍有待警方進一步釐清。