不法集團境外詐騙9千萬 台美合作偵破

2019-08-28 16:52 中央社 台中28日電



調查局接獲線報，指有詐騙集團在海外設置詐騙機房，2個月獲利達新台幣9000萬元，調查局與美國移民及海關執法局等單位合作成功破獲，日前將19名成員遣返回台，聲押獲准。

法務部調查局台中市調查處今天召開記者會指出，2年前接獲線報，指鍾姓男子、薛姓女子情侶檔招攬多名年輕人先後在匈牙利、愛爾蘭、智利等國設立詐騙機房，今年4月入境美國洛杉磯，並在一間透天別墅內設立機房。

台中市調處調查，該詐騙集團在不同國家設立機房，透過領隊、旅行業者等熟稔當地的人士仲介，在每個駐點不超過3個月，此次在美國即透過當地吳姓台商仲介，詐騙中國大陸地區民眾，該集團在美國經營詐騙機房2個月，詐取不法利益達9000萬元。

台中市調處報請台中地檢署檢察官指揮偵辦成立專案小組，並透過駐外法務祕書聯繫，與美國移民及海關執法局等單位合作，破獲該集團在美國設立的詐騙機房，在6月、7月間將19名涉嫌詐騙成員遣返回台，專案小組在桃園機場執行拘提。

專案小組也同步搜索集團成員在台住處、宿舍，扣得手機、電腦等涉案工具，查扣鍾男、薛女所有的瑪莎拉蒂、法拉利、BMW、賓士等4台名車以及名錶、鑽戒、名牌包等物件，並凍結帳戶。

遣返回台的19名涉案成員，經檢察官複訊後，聲請羈押獲准。針對吳姓台商是否涉及詐騙案件，調查局持續了解。