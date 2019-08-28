親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國3桃園龍潭南下路段貨車擦撞釀1傷 車流回堵

李佳芬農舍土地轉賣 買家身分曝光了

為百萬安家費學製K毒罹癌製毒師收押

2019-08-28 16:06聯合報 記者陳金松╱即時報導

劉姓男子等人涉嫌在新北市三芝偏僻山區租屋煉製K他命毒品，前天被刑事局查獲；警方查出煉毒師傅賴男患有口腔癌第四期，疑為賺100萬元安家費、醫療費，專程到馬來西亞柬埔寨學習製毒技術，但技術仍不純熟，返台還未煉出高品質K毒就被查獲。檢方訊後聲押禁見劉、賴和陳姓男子3人獲准，何姓屋主等2人交保。

警方調查，57歲劉姓男子為首的販毒集團，認為國內K他命價格水漲船高，決定自行煉毒販售；他們派賴男先到馬來西亞學習觀摩，花5天時間向當地毒梟抄錄製毒流程筆記，但返台無法按表煉製，又到柬埔寨學習關鍵技術。

刑事局偵一大隊去年就接獲線報，長期監控劉男子等人，發現他們在新北市三芝偏僻山區租下一棟三層樓透天厝做為製毒工廠，出入只靠一條羊腸小徑，多次上山埋伏蒐證後，前晚展開搜索查緝。

警方摸黑上山當場逮捕賴姓製毒師，隨後又到桃園市八德區逮捕劉嫌等人，兩地共搜出279桶乙醇，甲苯，乙酸乙酯等原料，另有活性碳、鹽酸、氫氧化鈉和加熱器等大批製毒工具，並查扣380公克的K毒成品和約80公斤半成品。

警方說，賴姓男子患有口腔癌，他供稱是為了籌措100萬元安家費和醫療費，才會答應出國學技術當製毒師傅；只是煉毒還不純熟，尚未交付成品就被逮捕。

刑事局破獲K他命製毒工廠，現場查扣2百多桶液體原料。記者陳金松／攝影
刑事局破獲K他命製毒工廠，現場查扣2百多桶液體原料。記者陳金松／攝影
分享
刑事局在新北三芝山區破獲K他命製毒工廠，現場查扣大批製毒工具。記者陳金松／攝影
刑事局在新北三芝山區破獲K他命製毒工廠，現場查扣大批製毒工具。記者陳金松／攝影
分享
刑事局破獲K毒製毒工廠，現場搜出380公克煉製完成的K他命，但明顯品質不佳。記者...
刑事局破獲K毒製毒工廠，現場搜出380公克煉製完成的K他命，但明顯品質不佳。記者陳金松／攝影
分享
製毒集團煉製的K他命半成品。記者陳金松／攝影
製毒集團煉製的K他命半成品。記者陳金松／攝影
分享

馬來西亞柬埔寨

相關新聞

鐵警家屬質疑「沒連帶責任？」 鄭妻曾勸夫就醫

2019-08-28 14:10

歷經一年風吹日曬蒐證 警方破獲製毒工廠

2019-08-28 16:56

國道3號桃園龍潭南下路段 2貨車擦撞1傷

2019-08-28 16:47

空軍作戰營區工人墜樓 意識不清搶救中

2019-08-28 16:46

北市萬華清晨傳鬥毆「數人廟前砍2少」 警追緝中

2019-08-28 15:34

欠債遭押民宅動私刑 刀架脖、鞭打屁股還被逼喝尿

2019-08-28 15:04

鐵路警察李承翰殉職 地檢以殺人罪起訴鄭男

2019-08-28 14:22

普悠瑪案再懲11人 司機1大過2小過

2019-08-28 14:21

普悠瑪零件硬撐？台鐵坦承部分未及時供應但無損安全

2019-08-28 14:05

李承翰遭刺殺殉職後 鐵警裝備升級了

2019-08-28 12:57

普悠瑪再度驚爆！黃國昌：零件逾更換下限還硬撐繼續用

2019-08-28 12:38

U值媒／長照悲劇為何不斷上演？

2019-08-28 11:38

獨／鐵警案凶嫌起訴 李承翰母親：快樂家庭被他毀了

2019-08-28 11:17

嘉義殺警案起訴 看守所：被告有按時服藥，作息正常

2019-08-28 10:30

獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分

2019-08-28 10:18

鐵警李承翰殉職 嘉義地檢以殺人罪提起公訴

2019-08-28 10:04

鐵路警察遭刺死案 嘉檢依殺人罪起訴被告

2019-08-28 09:56

她帶5歲兒跳樓亡 夫崩潰

2019-08-27 23:52

暗夜騎車向直播工作室連開7槍 2男遭羈押禁見

2019-08-27 22:33

彰警爆違紀弊案 芳苑所巡佐涉六合彩賭博遭拘提

2019-08-27 21:43

明明有吸毒 但法院認定非法逮捕判無罪

2019-08-27 19:55

惡煞不滿遭討20萬暗夜開槍示威 落網遭聲押

2019-08-27 19:37

華山分屍案上訴二審 凶嫌陳伯謙續押禁見

2019-08-27 19:03

影╱覺得「變態殺人魔」光榮？陳伯謙不語

2019-08-27 16:15

妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」

2019-08-27 15:09

露營場藏2百萬響尾蛇步槍 男涉開槍討債遭起訴

2019-08-27 14:54

扯！主管強收員工健保卡 替親戚詐健保費

2019-08-27 14:18

獨／標哥痛哭！侄子輕生死亡原因竟是胃癌不願家人擔心

2019-08-27 14:09

淡水直播工作室槍擊 起因金錢糾紛2嫌到案

2019-08-27 12:39

私菸案難杜眾口 她永遠記得愛文史、正義凜然的邢泰釗

2019-08-27 12:20

彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚

2019-08-27 11:36

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影

2019-08-27 17:29

中風倒在小三家 補教名師婚外情曝光

2019-08-27 17:30

支開前妻下車買鹽酥雞 男子車上持槍朝頭自轟

2019-08-28 00:37

獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分

2019-08-28 10:18

原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費

2019-08-27 18:51

直播主遭人押走打傷 網友驚嚇警方全力偵辦

2019-08-28 09:14

玉山銀副總涉詐領健保費 銀行局：7月就接獲檢舉

2019-08-27 18:10

女兵遭強吻摸胸和下體洩慾 少校色狼判3月

2019-08-27 17:08

獨／這個LINE涉賣淫老司機都知道 警：抓都抓不完

2019-08-28 11:34

老公私生子原配被矇著 還熱心為孩子找幼兒園

2019-08-28 07:42

遇狼的她怒斥「你敢做嗎」 他懸崖勒馬易科罰金

2019-08-27 22:32

獨／鐵警案凶嫌起訴 李承翰母親：快樂家庭被他毀了

2019-08-28 11:17

他在夜店「撿男屍」露天性交 獲法官輕判

2019-08-27 18:16

助親戚詐健保 玉山銀雲嘉南副總離職

2019-08-27 23:43

鐵警李承翰殉職 嘉義地檢以殺人罪提起公訴

2019-08-28 10:04

車禍人沒事怎麼做？ 警傳簡訊教戰SOP

2019-08-27 17:49

潮境看海驚見人影從望幽谷墜落 八斗子老婦墜崖身亡

2019-08-28 15:58

搬新家被鄰居多次投訴 他壓力大：我買房還要被限制？

2019-08-28 12:52

她帶5歲兒跳樓亡 夫崩潰

2019-08-27 23:52

服務業噩夢！試吃活動結束 大媽硬討不成還飆髒話

2019-08-27 18:57

影／女抱子墜樓釀兩死 大舅子飆罵妹夫「你啞巴嗎」

2019-08-27 18:53

不甘白蟻啃光裝潢索賠 木工：工廠木料不可能藏蟲卵

2019-08-28 15:11

彰警爆違紀弊案 芳苑所巡佐涉六合彩賭博遭拘提

2019-08-27 21:43

減重20公斤全靠愛妻便當 網友一看：老婆完勝

2019-08-28 13:51

皮條客升級應召站老闆 安排泰女賣淫開店4次都被抓

2019-08-28 10:09

淡水砂石車與機車擦撞 女騎士捲進車底腿骨折

2019-08-28 14:08

疑與他人女友曖昧 男遭圍毆只著內褲奔街

2019-08-28 11:18

男子欲解約定存保單申請信貸 機靈行員阻詐保住150萬

2019-08-27 18:10

「毀容侍候」恐嚇前妻 前立委蔡豪判刑

2019-08-28 00:04

4公升強鹼潑瞎主管雙眼 毒辣老員工遭判賠1863萬

2019-08-27 17:43

長照機構火警怎麼辦？ 高市消防逼真演練教業者自救

2019-08-27 21:21

驗尿有毒品反應被開9萬罰單 法官認違法採尿撤單

2019-08-28 10:52

普悠瑪再度驚爆！黃國昌：零件逾更換下限還硬撐繼續用

2019-08-28 12:38

二房東承租34間套房轉租 侵占大房東14台洗衣機

2019-08-28 10:52

玉山銀健保卡事件 金管會：7月中即接獲檢舉

2019-08-27 20:18

吵架被免職 潑4公升強鹼害主管失明

2019-08-28 00:22

國道3號桃園龍潭南下路段 2貨車擦撞1傷

2019-08-28 16:47

桃園5天內2起建案工地墜落意外 2工人傷重身亡

2019-08-28 15:53

揚言「毀容侍候」 前立委蔡豪恐嚇議員老婆遭判刑

2019-08-27 17:24

人妻翻出3本「通姦日記」 他判賠30萬元、她沒事

2019-08-28 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top