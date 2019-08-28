為百萬安家費學製K毒罹癌製毒師收押

2019-08-28 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



劉姓男子等人涉嫌在新北市三芝偏僻山區租屋煉製K他命毒品，前天被刑事局查獲；警方查出煉毒師傅賴男患有口腔癌第四期，疑為賺100萬元安家費、醫療費，專程到馬來西亞與柬埔寨學習製毒技術，但技術仍不純熟，返台還未煉出高品質K毒就被查獲。檢方訊後聲押禁見劉、賴和陳姓男子3人獲准，何姓屋主等2人交保。

警方調查，57歲劉姓男子為首的販毒集團，認為國內K他命價格水漲船高，決定自行煉毒販售；他們派賴男先到馬來西亞學習觀摩，花5天時間向當地毒梟抄錄製毒流程筆記，但返台無法按表煉製，又到柬埔寨學習關鍵技術。

刑事局偵一大隊去年就接獲線報，長期監控劉男子等人，發現他們在新北市三芝偏僻山區租下一棟三層樓透天厝做為製毒工廠，出入只靠一條羊腸小徑，多次上山埋伏蒐證後，前晚展開搜索查緝。

警方摸黑上山當場逮捕賴姓製毒師，隨後又到桃園市八德區逮捕劉嫌等人，兩地共搜出279桶乙醇，甲苯，乙酸乙酯等原料，另有活性碳、鹽酸、氫氧化鈉和加熱器等大批製毒工具，並查扣380公克的K毒成品和約80公斤半成品。