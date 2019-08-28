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金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

欠債遭押民宅動私刑 刀架脖、鞭打屁股還被逼喝尿

2019-08-28 15:04聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園邱姓男子自稱和徐姓友人有債務糾紛，2017年12月11日找來楊姓同夥、2名少年強押走對方，帶到民債痛毆、鞭打屁股，還逼對方喝尿，甚至持刀架脖逼簽本票，最後還恫嚇徐的家屬拿27萬元來，否則「徐能否回去沒人知道」，法院審理後依私行拘禁罪判處邱、楊各6個月徒刑。

檢警調查，邱男當天早上9點多夥同楊，再找來蕭姓、許姓2名少年先將徐痛毆一頓，再強押上車載走，過程中徐還企圖跳車，結果仍被拉回繼續毆打，最後被帶到中壢區1棟透天厝內拘禁。

楊男當時還持刀架在徐脖子上，邱則拿黃色橡皮條抽他屁股外，甚至還拿容器裝自己尿液強逼徐喝下去，2名少年也在一旁叫囂助陣，最後徐被迫簽下18萬元、9萬元共2張本票；但邱仍不罷休，再傳徐傷痕累累的照片給他弟弟，恐嚇稱「拿27萬來，否則徐能否回去沒人知道」。

徐的弟弟嚇到立刻報案，當晚8點多在警方陪同下到約定交錢地點逮捕邱、楊2人，也查扣作案用的黃色橡皮條、借據等證物。

法院準備程序庭時，邱、楊均坦承犯行，被害的徐也指證歷歷，另許姓少年也證稱，和蕭有一起揮拳毆打徐，還看到邱尿尿要徐喝下去，但後來就先離開；而徐的弟弟表示，哥哥一早說要去找邱拿鑰匙，結果一直沒回來，晚上就接到他電話，表示邱要現金27萬元才會放人。

但審理過程，邱、楊卻翻供，邱辯稱是對方自願上車，只有毆打他沒逼喝尿，還說是對方稱傳照片給弟弟，家人就會拿錢來，否認妨害自由、恐嚇；楊則說，案發時剛好在和邱住家聊天，陪他一起到場，不知道發生什麼事，自己一直在玩手機。

法院認為，邱、楊前後證詞不一，且空言否認，除和證人證詞不符外，現場還查扣作案工具、翻拍照片等，不採信2人說詞。

法院審酌，邱僅因債務細故糾紛，不透過正當途徑催討，反而邀楊男及2名少年押走徐，還歐打對方、恐嚇其家人，逼迫徐先下本票，依成年人與少年共同犯私行拘禁罪，判處邱、徐各有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，蕭、許則交由少年法庭審理。

法院依成年人與少年共同犯私行拘禁罪，判處邱、徐各有期徒刑6個月。記者曾健祐／攝影
法院依成年人與少年共同犯私行拘禁罪，判處邱、徐各有期徒刑6個月。記者曾健祐／攝影
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恐嚇債務

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