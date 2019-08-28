李承翰遭刺殺殉職後 鐵警裝備升級了
鐵路警察李承翰上月3日遭乘鄭姓男子持刀刺殺，16日舉辦公祭，鐵路警察局事後檢討並升級裝備，現在「一保一警」值勤，每人配發辣椒水，每所皆有拋棄式電擊器和鎮暴盾牌等物，加強員警的警棍術訓練，確保乘客和執法人員的安全。
對於嘉義地檢署以殺人罪將行兇的鄭姓男子提起公訴，並未具體求刑，鐵路警察局高雄分局長陳順和表示，英美對於執法人員相當保護，還立法襲警罪，發生類似案件唯一死刑，以李承翰此案來講，李和鄭姓男子無深仇大恨，鄭男卻持刀行刺，李因此喪命，這對李的家屬和同袍情何以堪。
鐵路警察局事後檢討該案，認為台鐵局當時通報時未告知鄭男已失去理性，導致執法人員誤判情勢，發生憾事，現在要求台鐵局通報時要準確通報，值班台再依情況派人員和所需的裝備協助排解糾紛。
鐵路警察局目前人力有689人，因警力不足，現在雙警執勤採以「一保一警」，陳順和指出，預計今年十月底陸續有警專36期和全台統調的近300名警力進駐鐵警局，屆時即可雙鐵警執勤。
李承翰事件後，企業和個人愛心捐助鐵警相關設備，記者親自走訪嘉義派出所，每人配發一瓶辣椒水，所內有木製警棍、拋棄式電擊器和鎮暴盾牌等物，陳順和表示，執法人員如遇衝突時，以警棍和辣椒水為主，萬不得已才使用拋棄式電擊器。
鐵路警察局近年來接獲地方反應屏東縣潮州火車站和高雄市岡山火車站也需設派出所，鐵警局因民眾需求著手規畫，最快明年恢復兩所營運。
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