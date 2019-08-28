親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先

李承翰遭刺殺殉職後 鐵警裝備升級了

2019-08-28 12:57聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

鐵路警察李承翰上月3日遭乘鄭姓男子持刀刺殺，16日舉辦公祭，鐵路警察局事後檢討並升級裝備，現在「一保一警」值勤，每人配發辣椒水，每所皆有拋棄式電擊器和鎮暴盾牌等物，加強員警的警棍術訓練，確保乘客和執法人員的安全。

對於嘉義地檢署以殺人罪將行兇的鄭姓男子提起公訴，並未具體求刑，鐵路警察局高雄分局長陳順和表示，英美對於執法人員相當保護，還立法襲警罪，發生類似案件唯一死刑，以李承翰此案來講，李和鄭姓男子無深仇大恨，鄭男卻持刀行刺，李因此喪命，這對李的家屬和同袍情何以堪。

鐵路警察局事後檢討該案，認為台鐵局當時通報時未告知鄭男已失去理性，導致執法人員誤判情勢，發生憾事，現在要求台鐵局通報時要準確通報，值班台再依情況派人員和所需的裝備協助排解糾紛。

鐵路警察局目前人力有689人，因警力不足，現在雙警執勤採以「一保一警」，陳順和指出，預計今年十月底陸續有警專36期和全台統調的近300名警力進駐鐵警局，屆時即可雙鐵警執勤。

李承翰事件後，企業和個人愛心捐助鐵警相關設備，記者親自走訪嘉義派出所，每人配發一瓶辣椒水，所內有木製警棍、拋棄式電擊器和鎮暴盾牌等物，陳順和表示，執法人員如遇衝突時，以警棍和辣椒水為主，萬不得已才使用拋棄式電擊器。

鐵路警察局近年來接獲地方反應屏東縣潮州火車站和高雄市岡山火車站也需設派出所，鐵警局因民眾需求著手規畫，最快明年恢復兩所營運。

鐵路警察局現在「一保一警」值勤，今年十月過後警力補足則恢復雙鐵警執勤。圖／本報資...
鐵路警察局現在「一保一警」值勤，今年十月過後警力補足則恢復雙鐵警執勤。圖／本報資料照
分享
鐵路警察李承翰事件後，嘉義派出所每人配發辣椒水，所內有拋棄式電擊器和鎮暴盾牌等物...
鐵路警察李承翰事件後，嘉義派出所每人配發辣椒水，所內有拋棄式電擊器和鎮暴盾牌等物，加強員警的警棍術訓練，確保乘客和執法人員的安全。記者姜宜菁／攝影
分享

警察火車站嘉義台鐵

相關新聞

普悠瑪再度驚爆！黃國昌：零件逾更換下限還硬撐繼續用

2019-08-28 12:38

獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分

2019-08-28 10:18

鐵路警察遭刺死案 嘉檢依殺人罪起訴被告

2019-08-28 09:56

彰警爆違紀弊案 芳苑所巡佐涉六合彩賭博遭拘提

2019-08-27 21:43

她帶5歲兒跳樓亡 夫崩潰

2019-08-27 23:52

U值媒／長照悲劇為何不斷上演？

2019-08-28 11:38

獨／鐵警案凶嫌起訴 李承翰母親：快樂家庭被他毀了

2019-08-28 11:17

驗尿有毒品反應被開9萬罰單 法官認違法採尿撤單

2019-08-28 10:52

嘉義殺警案起訴 看守所：被告有按時服藥，作息正常

2019-08-28 10:30

鐵警李承翰殉職 嘉義地檢以殺人罪提起公訴

2019-08-28 10:04

暗夜騎車向直播工作室連開7槍 2男遭羈押禁見

2019-08-27 22:33

明明有吸毒 但法院認定非法逮捕判無罪

2019-08-27 19:55

惡煞不滿遭討20萬暗夜開槍示威 落網遭聲押

2019-08-27 19:37

華山分屍案上訴二審 凶嫌陳伯謙續押禁見

2019-08-27 19:03

影╱覺得「變態殺人魔」光榮？陳伯謙不語

2019-08-27 16:15

妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」

2019-08-27 15:09

露營場藏2百萬響尾蛇步槍 男涉開槍討債遭起訴

2019-08-27 14:54

扯！主管強收員工健保卡 替親戚詐健保費

2019-08-27 14:18

獨／標哥痛哭！侄子輕生死亡原因竟是胃癌不願家人擔心

2019-08-27 14:09

淡水直播工作室槍擊 起因金錢糾紛2嫌到案

2019-08-27 12:39

私菸案難杜眾口 她永遠記得愛文史、正義凜然的邢泰釗

2019-08-27 12:20

彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚

2019-08-27 11:36

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影

2019-08-27 17:29

獨／標哥痛哭！侄子輕生死亡原因竟是胃癌不願家人擔心

2019-08-27 14:09

中風倒在小三家 補教名師婚外情曝光

2019-08-27 17:30

過分！小三男童過馬路遭撞 車主肇事竟肇逃

2019-08-27 16:35

美食外送平台本月進駐嘉市 7天內3名外送員車禍

2019-08-27 15:07

支開前妻下車買鹽酥雞 男子車上持槍朝頭自轟

2019-08-28 00:37

原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費

2019-08-27 18:51

獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分

2019-08-28 10:18

直播主遭人押走打傷 網友驚嚇警方全力偵辦

2019-08-28 09:14

玉山銀副總涉詐領健保費 銀行局：7月就接獲檢舉

2019-08-27 18:10

女兵遭強吻摸胸和下體洩慾 少校色狼判3月

2019-08-27 17:08

老公私生子原配被矇著 還熱心為孩子找幼兒園

2019-08-28 07:42

遇狼的她怒斥「你敢做嗎」 他懸崖勒馬易科罰金

2019-08-27 22:32

助親戚詐健保 玉山銀雲嘉南副總離職

2019-08-27 23:43

他在夜店「撿男屍」露天性交 獲法官輕判

2019-08-27 18:16

車禍人沒事怎麼做？ 警傳簡訊教戰SOP

2019-08-27 17:49

妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」

2019-08-27 15:09

鐵警李承翰殉職 嘉義地檢以殺人罪提起公訴

2019-08-28 10:04

恐嚇「我是特種部隊」 師傅硬上女徒弟判刑

2019-08-27 14:13

獨／鐵警案凶嫌起訴 李承翰母親：快樂家庭被他毀了

2019-08-28 11:17

林國慶遷戶籍被「查水表」？警方回應了

2019-08-27 14:50

太巧！她超商取貨遇同名同姓 連手機末3碼也相同

2019-08-27 14:59

她帶5歲兒跳樓亡 夫崩潰

2019-08-27 23:52

服務業噩夢！試吃活動結束 大媽硬討不成還飆髒話

2019-08-27 18:57

影／女抱子墜樓釀兩死 大舅子飆罵妹夫「你啞巴嗎」

2019-08-27 18:53

彰警爆違紀弊案 芳苑所巡佐涉六合彩賭博遭拘提

2019-08-27 21:43

遠航降職、調職樣樣來 高院逆轉判賠兩客艙長

2019-08-27 14:13

烏來失蹤男童警消搜救中 搜救人員傳意外受傷

2019-08-27 15:24

獨／這個LINE涉賣淫老司機都知道 警：抓都抓不完

2019-08-28 11:34

台大美女教授論文造假案敗訴 法院駁回上訴

2019-08-27 16:48

影／妙齡女子和男友吵架欲輕生 員警及時攔阻強制管束

2019-08-27 16:07

男子欲解約定存保單申請信貸 機靈行員阻詐保住150萬

2019-08-27 18:10

皮條客升級應召站老闆 安排泰女賣淫開店4次都被抓

2019-08-28 10:09

4公升強鹼潑瞎主管雙眼 毒辣老員工遭判賠1863萬

2019-08-27 17:43

「毀容侍候」恐嚇前妻 前立委蔡豪判刑

2019-08-28 00:04

影／台東最大毒品走私案漁船金海銘 今以58萬元拍賣

2019-08-27 15:15

扯！主管強收員工健保卡 替親戚詐健保費

2019-08-27 14:18

玉山銀健保卡事件 金管會：7月中即接獲檢舉

2019-08-27 20:18

吵架被免職 潑4公升強鹼害主管失明

2019-08-28 00:22

疑與他人女友曖昧 男遭圍毆只著內褲奔街

2019-08-28 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top