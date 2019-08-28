李承翰遭刺殺殉職後 鐵警裝備升級了

2019-08-28 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



鐵路警察李承翰上月3日遭乘鄭姓男子持刀刺殺，16日舉辦公祭，鐵路警察局事後檢討並升級裝備，現在「一保一警」值勤，每人配發辣椒水，每所皆有拋棄式電擊器和鎮暴盾牌等物，加強員警的警棍術訓練，確保乘客和執法人員的安全。

對於嘉義地檢署以殺人罪將行兇的鄭姓男子提起公訴，並未具體求刑，鐵路警察局高雄分局長陳順和表示，英美對於執法人員相當保護，還立法襲警罪，發生類似案件唯一死刑，以李承翰此案來講，李和鄭姓男子無深仇大恨，鄭男卻持刀行刺，李因此喪命，這對李的家屬和同袍情何以堪。

鐵路警察局事後檢討該案，認為台鐵局當時通報時未告知鄭男已失去理性，導致執法人員誤判情勢，發生憾事，現在要求台鐵局通報時要準確通報，值班台再依情況派人員和所需的裝備協助排解糾紛。

鐵路警察局目前人力有689人，因警力不足，現在雙警執勤採以「一保一警」，陳順和指出，預計今年十月底陸續有警專36期和全台統調的近300名警力進駐鐵警局，屆時即可雙鐵警執勤。

李承翰事件後，企業和個人愛心捐助鐵警相關設備，記者親自走訪嘉義派出所，每人配發一瓶辣椒水，所內有木製警棍、拋棄式電擊器和鎮暴盾牌等物，陳順和表示，執法人員如遇衝突時，以警棍和辣椒水為主，萬不得已才使用拋棄式電擊器。