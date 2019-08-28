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鐵路警察遭刺死案 檢方：不許暴力挑戰公權力

2019-08-28 14:24中央社 嘉義28日電

台南市鄭姓男子今年7月3日傍晚搭乘火車，持刀刺殺鐵路警察李承翰腹部死亡。嘉義地檢署今天依殺人罪嫌起訴鄭男，並表示「絕不容許任何人以暴力攻擊、挑戰公權力。」

嘉義地檢署今天依殺人罪嫌起訴鄭男。嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，絕不容許任何人以暴力攻擊、挑戰公權力，對這類案件，必當立即查辦，嚴懲不法。

蔡英俊表示，鄭男因認為遭旁人不公平對待，且懷疑有人要謀害，謀取所投保的保險金，認為防身需要，3日下午在台南市購買2把刀分別置於褲子口袋，以及用護肘綁在腳踝。

鄭男想讓自己遭人陷害一事公諸於眾，打算北上找媒體請願，又不想行蹤被發覺，當日傍晚在台南火車站購買台南至新營的車票，卻先搭火車前往高雄左營站後，又搭自強號北上，在新營至後壁間被列車長發現未購票，當即要求補票遭拒，要求他在嘉義站下車。

鄭男在嘉義火車站未下車，且在第3、第4車廂移動並咆哮，列車長通報鐵路警察局派人處理，鐵路警員李承翰據報前往處理。鄭男見李承翰身穿警察制服後情緒更激動，見員警要以無線電通報，上前持刀襲警，李承翰未及反應遭刺中左腹部。

李承翰雖負傷，但見鄭男持有刀械，顧及列車上尚有眾多旅客，奮力以雙手控制鄭男，在嘉義火車站員工、列車長及其他乘客上前幫助才壓制鄭男。李承翰送醫急救，仍因大量出血不治。

承辦檢察官認為，鄭男明知李承翰為依法執行職務公務員，另可預見自己所購買的刀子長20公分，刀刃鋒利，若刺向他人腹部，將造成他人死亡結果，因此依妨害公務及殺人罪嫌起訴被告。

嘉義列車警察台鐵

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