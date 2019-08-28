北市萬華區鬥毆濺血 疑感情糾紛引發

2019-08-28 14:25 中央社 台北28日電



北市萬華區萬大路今天凌晨發生濺血事件，8名青少年當時在路旁聊天，突然有13人騎車到場尋仇，並持刀棍針對李男和王男毆打，疑為感情糾紛引起，警方已掌握4人身分追查。

北市警消今天凌晨零時許獲報，指約有8名青少年在萬大路187巷內聊天時，突然有兩名男子持刀棍朝李男及未成年的王男毆打，造成兩人受傷，隨即派員到場處理並協助送醫治療。

據了解，雙方疑因感情糾紛結怨，事發當時尋仇一方約13人騎車到場助勢，隨後便針對李男和王男毆打，造成一人手部和背部刀傷，另一人則是棍棒挫傷，目前都在醫院治療。

警方目前已鎖定涉案4人身分，其中1人已到案說明，將持續查緝到案。