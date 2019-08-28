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獨／鐵警案凶嫌起訴 李承翰母親：快樂家庭被他毀了

2019-08-28 11:17聯合報 記者李承穎╱即時報導

鐵路警察李承翰上月3日遭鄭姓男子持刀刺殺，檢方今天依殺人等罪起訴鄭男，李母接受本報專訪時說，起訴書有寫道他患有思覺失調症，但難道每個犯案的人都可以說他有病？且鄭男曾說過有計畫性的無罪、犯案，就是知道自己有就醫紀錄，那有精神狀況不好？「原本快樂的家庭，就被他這樣毀了...」

「事發至今仍很難過，每天晚上都睡不著...」李母想起兒子，仍忍不住頻頻拭淚，她說，每個人都叫她要放下，但那有這麼容易？兒子當天中午好好的出去上班，直到當天晚上8點還跟她傳Line訊息，她與丈夫都已年老，正是需要兒子的時候，卻把兒子帶走。

她說，兒子從小的志願就是當警察，當時考上師大數學系，也沒去讀，就是想當警察幫助社會大眾，今年也去考了警大，但卻無法一圓成為警官的夢想。

李母說，鄭男8年前就患有思覺失調症，前年最後一次看病，2年來都沒有就醫紀錄，但他的家屬卻沒照顧好他，也沒讓他住院，難道都沒連帶責任嗎？鄭男犯案時根本是職業殺手，與兒子無冤無仇，竟可以上下左右前後的刺殺，「社會根本病了....」

她說，兒子選擇鐵路警察，就是希望在家裡陪伴家人，也更安全，但當天卻單警處理事件，列車的人員明知鄭男情緒狀況不好，卻讓兒子單獨上車處理，外面派出所根本不敢給單警執勤。

她說，希望政府不要讓這種事不要一再發生，該修法就要改，否則每個人犯案都可以說自己有病，如果鄭男因精神疾病躲過死刑，未來出獄，也會讓更多人受害，不只是警察的問題。

鐵路警察李承翰的母親想起兒子，仍頻頻拭淚。記者李承穎／攝影
鐵路警察李承翰的母親想起兒子，仍頻頻拭淚。記者李承穎／攝影
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鐵路警察李承翰的母親想起兒子，仍頻頻拭淚。記者李承穎／攝影
鐵路警察李承翰的母親想起兒子，仍頻頻拭淚。記者李承穎／攝影
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鐵路警察李承翰的母親想起兒子，仍頻頻拭淚。記者李承穎／攝影
鐵路警察李承翰的母親想起兒子，仍頻頻拭淚。記者李承穎／攝影
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鐵路警察李承翰的母親拿著起訴書，對鄭男聲稱自己有精神疾病很不滿。記者李承穎／攝影
鐵路警察李承翰的母親拿著起訴書，對鄭男聲稱自己有精神疾病很不滿。記者李承穎／攝影
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警察思覺失調症列車

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