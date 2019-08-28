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驗尿有毒品反應被開9萬罰單 法官認違法採尿撤單

2019-08-28 10:52聯合報 記者邵心杰╱即時報導

葉姓女子去年7月4日深夜駕車，在台南市區一交叉路口違規停車，警方盤查時，在坐在駕駛旁的郭姓友人身上查獲一包K他命，郭坦言持有與葉女無關，警方要求她配合返所驗尿卻呈陽性反應，她解釋前一天到墾丁找朋友玩，對方請她抽菸，抽完後才知道摻有K他命，警方依道路交通管理處罰條例開單，經裁罰9萬元及吊扣駕照1年，她不服上訴，台南地院認員警對葉女採集尿液過程欠缺法律依據，也未依正當法律程序取得其同意，因此撤銷罰單。

葉女主張，當時警方沒有看到她有駕駛行為，她只是坐在車上與朋友聊天，並未駕駛。她表示，毒品反應是前一天體內殘留的，且警方未在她車內搜到任何毒品，罰9萬元太重。

台南市府交通局指出，去年7月4日晚間11時20分許，葉女駕駛轎車，行經台南市區，經警查獲吸食K他命後駕車，違規事證明確，因而裁處葉女罰鍰 9萬元，吊扣駕駛執照1年，並應參加道路交通安全講習。

台南地院調閱密錄器等證物，在影片中均可見到轎車的駕駛座儀表版背光呈現光亮狀態，因此可推斷轎車處於發動狀態，隨後，兩名員警先是分別持手電筒將上半身探入駕駛座旁座位搜尋物品。不久員警命郭蹲下，詢問他要吃的？還是賣的？郭答稱「自己吃的」，最後，員警打開手電筒照射駕駛座旁座位正下方的水溝蓋，指明毒品位置給員警看，經員警蒐證後，再將整袋毒品撿起，含袋重50.14公克。

葉女指出，因為朋友欠郭錢，他麻煩她拿給郭6萬元，並未與郭一同施用毒品，她配合警方返所驗尿，證明她與該毒品K他命沒有關係。經採尿後送驗後，出現K他命陽性反應。她解釋，可能是前一天她在墾丁找朋友玩的時候，朋友請她抽菸，她抽了才知道，裡頭有K他命，她想說只抽幾口，應該不會怎樣。

判決指出，郭當場坦承K他命為其所有，與葉女無關，郭持有毒品與葉女並無任何關聯性，且員警也未從她車內查獲任何曾施用毒品的相關跡證，員警命葉女配合搭乘警車回警局接受調查，缺乏法律依據，且交通局以葉女在交岔路口10公尺紅線範圍內違規停車，上前盤查，並當場查獲葉女涉嫌施用毒品，顯與事實不符。

台南地院認，員警對葉女進行採集尿液的過程欠缺法律依據，也未依正當法律程序取得葉女的自願同意，明顯違反法律保留原則與正當法律程序，所採得尿液檢體及檢驗報告，均欠缺證據適格性，不得用以證明她駕駛轎車吸食毒品情形。

台南地院認員警對葉女採集尿液過程欠缺法律依據，也未依正當法律程序取得其同意，因此...
台南地院認員警對葉女採集尿液過程欠缺法律依據，也未依正當法律程序取得其同意，因此撤銷罰單，可上訴。圖／本報資料照片
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毒品抽菸墾丁

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