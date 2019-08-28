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鐵路警察遭刺死案 嘉檢依殺人罪起訴被告

2019-08-28 09:56中央社 嘉義縣28日電

鐵路警察李承翰7月3日遭乘客持刀刺殺，行凶的54歲鄭姓男子遭羈押至今；嘉義地檢署今天依殺人罪嫌起訴鄭姓男子。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警李承翰，7月3日晚間在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛時，遭情緒不穩的54歲鄭姓男子持刀刺傷，7月4日上午宣告不治，凶嫌經制伏後，嘉義地方法院依殺人、妨害公務罪嫌羈押，並未禁見。

嘉義警察殺人台鐵

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