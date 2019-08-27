暗夜騎車向直播工作室連開7槍 2男遭羈押禁見

2019-08-27 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北淡水區26歲馮祥熙、27歲鄭嘉漢，昨晚疑似因債務糾紛，涉嫌暗夜持改造手槍朝直播工作室連開7槍，檢警循線策動2人投案，全案依殺人未遂等罪嫌移送法辦，今晚檢方聲請羈押，士林地方法院認為2人嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。

今晚法院召開羈押庭，馮嫌坦承持有改造手槍，且在直播工作室前開槍、毀損鐵捲門及汽車，但否認殺人未遂犯行。鄭嫌則是坦承騎車載馮嫌到案發地點，也指證馮有開槍行為，但全盤否認罪行。

檢方指出，2人涉嫌在暗夜連續開槍，且有再犯之虞，嚴重影響社會治安，向法院聲請羈押，並指出鄭嫌在案發後丟棄作案用機車，四處尋找躲藏地點。

法官認為，被告2人對於馮、黃之間糾紛、鄭有無認識黃，以及投案過程供詞都不攏，認為恐串證讓鄭嫌脫罪，且2人曾有恐嚇危安相關前科，這次又因細故即持槍射擊被害人租屋處。

法官審酌，被告兩人涉犯殺人未遂、恐嚇維安、毀損等罪嫌，以及違反槍砲彈藥刀械管制條例，嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，今晚裁定羈押獲准，並禁止接見通信。