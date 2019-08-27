親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

林書豪IG親自證實 興奮加入北京首鋼

暗夜騎車向直播工作室連開7槍 2男遭羈押禁見

2019-08-27 22:33聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

新北淡水區26歲馮祥熙、27歲鄭嘉漢，昨晚疑似因債務糾紛，涉嫌暗夜持改造手槍朝直播工作室連開7槍，檢警循線策動2人投案，全案依殺人未遂等罪嫌移送法辦，今晚檢方聲請羈押，士林地方法院認為2人嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。

今晚法院召開羈押庭，馮嫌坦承持有改造手槍，且在直播工作室前開槍、毀損鐵捲門及汽車，但否認殺人未遂犯行。鄭嫌則是坦承騎車載馮嫌到案發地點，也指證馮有開槍行為，但全盤否認罪行。

檢方指出，2人涉嫌在暗夜連續開槍，且有再犯之虞，嚴重影響社會治安，向法院聲請羈押，並指出鄭嫌在案發後丟棄作案用機車，四處尋找躲藏地點。

法官認為，被告2人對於馮、黃之間糾紛、鄭有無認識黃，以及投案過程供詞都不攏，認為恐串證讓鄭嫌脫罪，且2人曾有恐嚇危安相關前科，這次又因細故即持槍射擊被害人租屋處。

法官審酌，被告兩人涉犯殺人未遂、恐嚇維安、毀損等罪嫌，以及違反槍砲彈藥刀械管制條例，嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，今晚裁定羈押獲准，並禁止接見通信。

昨凌晨1點46分，淡水民權路183巷傳出至少7聲槍響，警方鑑識小組在鐵捲門上發現3發彈孔、一旁的休旅車上有2發彈孔，現場無人受傷。檢警循線策動馮嫌、鄭嫌投案，初步了解馮嫌與被害的直播平台工作室黃男有20萬元金錢糾紛。

鄭姓男子昨天騎機車載馮姓男子向直播工作室開槍洩憤。記者林昭彰／翻攝
鄭姓男子昨天騎機車載馮姓男子向直播工作室開槍洩憤。記者林昭彰／翻攝
分享

直播殺人

相關新聞

彰警爆違紀弊案 芳苑所巡佐涉六合彩賭博遭拘提

2019-08-27 21:43

惡煞不滿遭討20萬暗夜開槍示威 落網遭聲押

2019-08-27 19:37

明明有吸毒 但法院認定非法逮捕判無罪

2019-08-27 19:55

華山分屍案上訴二審 凶嫌陳伯謙續押禁見

2019-08-27 19:03

影╱覺得「變態殺人魔」光榮？陳伯謙不語

2019-08-27 16:15

妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」

2019-08-27 15:09

露營場藏2百萬響尾蛇步槍 男涉開槍討債遭起訴

2019-08-27 14:54

扯！主管強收員工健保卡 替親戚詐健保費

2019-08-27 14:18

獨／標哥痛哭！侄子輕生死亡原因竟是胃癌不願家人擔心

2019-08-27 14:09

淡水直播工作室槍擊 起因金錢糾紛2嫌到案

2019-08-27 12:39

私菸案難杜眾口 她永遠記得愛文史、正義凜然的邢泰釗

2019-08-27 12:20

彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚

2019-08-27 11:36

影／私菸案 2羈押少校交保步出北院

2019-08-27 01:09

私菸案 吳宗憲喊無罪「做長官交代任務」百萬交保

2019-08-27 00:18

私菸案 馬蔡系監委都說要查

2019-08-27 00:13

花蓮逮毒販 基隆抓上線 扣500萬元毒咖啡

2019-08-26 23:47

搶銀行…行員躲桌下 沒人要幫他裝錢

2019-08-26 23:43

父子醫院前起口角 子嗆路人「我混幫派的」

2019-08-26 23:27

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

私菸案張恒嘉不認罪 「訂的既非毒品也非槍械」

2019-08-26 22:06

私菸案移審庭 檢察官爆：邱彰信的筆記本「異常缺頁」

2019-08-26 21:42

私菸案羈押庭 吳宗憲報告法官：我沒犯罪！

2019-08-26 21:18

疑似毒品債務糾紛 男子遭擄到摩鐵控制

2019-08-26 17:51

法官楊世賢審理私菸案「還有後續」 吳宗憲交保生變？

2019-08-26 16:58

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

獨／標哥痛哭！侄子輕生死亡原因竟是胃癌不願家人擔心

2019-08-27 14:09

中風倒在小三家 補教名師婚外情曝光

2019-08-27 17:30

過分！小三男童過馬路遭撞 車主肇事竟肇逃

2019-08-27 16:35

美食外送平台本月進駐嘉市 7天內3名外送員車禍

2019-08-27 15:07

影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影

2019-08-27 17:29

疑因教養問題起口角 妻抱幼子從尚未交屋豪宅墜樓雙亡

2019-08-27 10:58

玉山銀主管要員工交健保卡詐健保費 健保署追查

2019-08-27 11:05

原來是累犯 玉山銀行主管親戚近20年前就曾詐健保費

2019-08-27 18:51

私菸案 吳宗憲喊無罪「做長官交代任務」百萬交保

2019-08-27 00:18

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

藝品拍賣官與人妻嘿咻 人夫精神痛苦獲賠30萬

2019-08-27 07:39

女兵遭強吻摸胸和下體洩慾 少校色狼判3月

2019-08-27 17:08

彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚

2019-08-27 11:36

玉山銀副總涉詐領健保費 銀行局：7月就接獲檢舉

2019-08-27 18:10

男子暈眩不適 撞進超商撞歪大門波及兩路人

2019-08-27 12:04

侄輕生 顏清標哭：怎會這樣？

2019-08-26 23:45

妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」

2019-08-27 15:09

酒醉男遭警壓制竟失去心跳呼吸 鄭文燦允諾家屬查明

2019-08-27 12:56

台中市清晨傳母子墜樓案 警消到場時二人已身亡

2019-08-27 10:28

他在夜店「撿男屍」露天性交 獲法官輕判

2019-08-27 18:16

太巧！她超商取貨遇同名同姓 連手機末3碼也相同

2019-08-27 14:59

搶銀行…行員躲桌下 沒人要幫他裝錢

2019-08-26 23:43

騙LV公司2.5萬運費 保二小隊長工作恐不保

2019-08-27 12:50

車禍人沒事怎麼做？ 警傳簡訊教戰SOP

2019-08-27 17:49

影／宜蘭五結一汽修廠傳出爆炸聲後起火 無人傷

2019-08-27 09:08

恐嚇「我是特種部隊」 師傅硬上女徒弟判刑

2019-08-27 14:13

服務業噩夢！試吃活動結束 大媽硬討不成還飆髒話

2019-08-27 18:57

偷小貨車見警盤查 竟駕車衝撞遭判刑

2019-08-27 12:22

賓士C400被砸得遍體鱗傷 被害車主不告疑有內情

2019-08-27 11:45

退休師網路投資險遭騙130萬 原來是圈套

2019-08-27 11:07

遠航降職、調職樣樣來 高院逆轉判賠兩客艙長

2019-08-27 14:13

台大美女教授論文造假案敗訴 法院駁回上訴

2019-08-27 16:48

林國慶遷戶籍被「查水表」？警方回應了

2019-08-27 14:50

影／女抱子墜樓釀兩死 大舅子飆罵妹夫「你啞巴嗎」

2019-08-27 18:53

父子醫院前起口角 子嗆路人「我混幫派的」

2019-08-26 23:27

影／私菸案 2羈押少校交保步出北院

2019-08-27 01:09

坐擁千萬資金卻欠稅58萬 醫療診所女負責人遭管收

2019-08-27 12:46

4公升強鹼潑瞎主管雙眼 毒辣老員工遭判賠1863萬

2019-08-27 17:43

45~64歲壓力世代 輕生人數攀升

2019-08-26 23:46

相隔1年多 小姊弟同條溪落水

2019-08-26 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top