明明有吸毒 但法院認定非法逮捕判無罪

2019-08-27 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名林姓男子去年2月被警方查獲施用2級毒品安非他命，雖驗尿結果也有毒品反應，但因為員警違法採證再先，逃過一劫，今獲無罪宣判，全案可上訴。

判決指出，員警移送林男時雖附上吸食器、毒品殘渣夾鏈袋和驗尿報告等證據，但林男辯稱這些東西是員警在鄰居的屋頂上找到，無法證明是他的，他是被員警硬帶回派出所做筆錄，而且要簽採樣書和採尿才能離開，迫於無奈才會就範，整個採證程序違法。

審理時，員警證稱吸食器是在林男窗外找到，夾鏈袋則是在鄰居屋頂找到，並指採尿是按程序作業，指他有同意採尿，所以採樣同意書上才會有他的簽名。不過，法院調查警詢筆錄畫面，林男對員警詢問是否同意採尿等問題均沉默不回答，看不出其有出於自願接受採尿的情況。

法院調查，員警凌晨將林男抓回派出所，筆錄問到凌晨3時許休息，早上8時許又繼續問，而簽署採樣同意書又是12時許的事，其若同意情況，理應盡快完成，沒有必要再拖3小時徒耗心力。