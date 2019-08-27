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防境外資金賭盤影響選舉 調查局加強蒐報

2019-08-27 19:02中央社 台北27日電

調查局展開選舉查察工作，台北市調查處處長劉復興今天表示，為防境外資金透過境外賭博網站搭配假訊息影響選舉，已整合資通、國安科與外勤調查官能量積極蒐報。

調查局台北市調查處今天與媒體茶敘，劉復興致詞時表示，因應明年1月第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，調查處已在局長呂文忠指示之下，積極進行選舉查察工作。

劉復興說，這次選舉查察工作內容除查緝傳統的賄選、暴力、賭盤犯罪，還多了防制假訊息、防制境外勢力與外來資金介入選舉。

劉復興進一步指出，現今賭博網路化，因此要特別提防境外資金透過境外賭博網站，甚至結合散布假訊息來操控賭盤，以賭盤、境外資金、假訊息三合一方式影響選舉公平性及選舉結果。

劉復興表示，調查局已成立假訊息防制中心，台北處則統合國安科、資通安全科與外勤據點調查官偵蒐能量，加強情報蒐集，並將情蒐結果呈交假訊息防制中心深入偵辦。

另方面，台北處外事站日前自編、自導、自演檢舉賄選買票系列影片「我會找到你」，影片昨天上架。劇情描述候選人「吳祿勇」花錢買票遭民眾檢舉，調查局獲報後將給錢的助理與賣票的民眾一舉成擒。

台北處官員說，影片由外事站調查官負責編劇、選角、拍攝，主任朱正聲粉墨登場飾演「吳祿勇」，劇中的民眾與助理也全都由調查官飾演，花了將近半天的時間完成影片拍攝。

賭博

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