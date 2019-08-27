妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」

2019-08-27 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市黃姓女子今天清晨近6時許，從尚在裝潢中的北區大樓新屋的21樓，抱著5歲的兒子墜落該棟大樓3樓的窗台，警消獲報到場時，兩人都已明顯死亡，沒有送醫，第一時間發現二人的保全趕緊通知黃女丈夫，當時黃女丈夫聽聞妻子死訊時，在現場情緒激動，哭喊「都是我的錯」，經查夫妻二人因兒子的教養問題昨晚有口角，今天清晨就傳出憾事，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

據調查，黃女（39歲）與經商的陳姓丈夫結婚多年，住在西區博館二街附近，最近才購買距離舊家不遠的北區英才路新建大樓的21樓當新屋，目前仍在裝潢中，但黃女在婚後疑與丈夫因家庭經營、兒子教養問題，時常起口角，昨天兩人有發生口角，但陳不以為意，以為黃女會想開，所以未多理會。

黃女今天凌晨4時許，趁陳仍在睡夢著抱走兒子，一路徒步走到北區英才路的新居，因黃女沒有感應扣，還委請保全協助按電梯到住處，事隔不到一個小時，大樓就傳出巨響，保全外出察看，沒有發現異狀，隨後再前往大樓三樓健身房外的陽台察看，發現二人已倒臥在血泊中，警消獲報到場時，兩人已明顯死亡。

大樓保全發現兩名死者時，嚇得趕緊通知陳，當時陳聽到妻子與兒子墜樓身亡的訊息時，在現場情緒激動，不斷哭喊「都是我的錯」，全案已報請檢察官相驗，釐清死因。