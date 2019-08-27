親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

賣樓套現？黎智英一口氣賣台灣4戶豪宅 總價逾14億

「北漂媽媽」怒轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚

2019-08-27 11:36聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣長王惠美（左）今天頒發破案獎金，表揚中正派出所警員在案發後10分鐘逮捕六信...
彰化縣長王惠美（左）今天頒發破案獎金，表揚中正派出所警員在案發後10分鐘逮捕六信強盜案嫌犯，由副所長許凱傑代表接受。記者何烱榮／攝影
分享
彰化市第六信用合作社26日發生「快閃搶案」，中正派出所警員趙士宏、黃彥戩、邱傳進、蔡鈺偉在案發後10分鐘合力逮捕涉案的陳姓男子，並查獲１支改造手槍和內有11顆子彈的彈匣；今天上午縣長王惠美、六信理事主席溫永春到彰化警察分局頒發破案獎金，表揚與感謝4名警員的奮勇表現。

26日中午12時13分，47歲陳姓男子身穿深色上衣、袖套，頭戴帽子、口罩，手戴著手套，走進彰化市彰美路六信總社亮槍高喊搶劫，要求行員把錢拿出來，六信行員機警按下警鈴，剛好趙士宏、黃彥戩在附近巡邏，接獲通報六社總社有搶案，立刻趕到現場。

陳男聽到警車鳴笛聲從遠而近，不敢再停留，轉身衝出總社大門逃跑時，趙、黃2名警員一下車就快跑緊追，陳男逃跑時曾對空開1槍，也持槍瞄準員警恐嚇；2名警員仍緊追不捨，並請求支援，不久邱傳進、蔡鈺偉騎警用機車趕到。

4名警員分進合擊，陳男跑到腿軟，警員追上靠近時，陳男企圖拒捕，警員使用辣椒水制伏，當場查獲改造手槍1支、擊發彈殼1顆、彈匣1個(子彈11顆)及水果刀1把等作案工具，將陳男依強盜及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦；今天上午檢察官偵訊後聲請將陳男羈押禁見獲准。

彰化縣長王惠美(中）、六信理事主席溫永春（右4）今天到彰化警察分局頒發破案獎金，...
彰化縣長王惠美(中）、六信理事主席溫永春（右4）今天到彰化警察分局頒發破案獎金，表揚中正派出所警員在案發後10分鐘逮捕六信強盜案嫌犯。記者何烱榮／攝影
分享
陳姓男子持槍闖進六信總社高喊搶劫的畫面。照片／擷取自錄影畫面
陳姓男子持槍闖進六信總社高喊搶劫的畫面。照片／擷取自錄影畫面
分享
彰化市六信理事主席溫永春（左）今天頒發破案獎金，感謝中正派出所警員迅速逮捕六信強...
彰化市六信理事主席溫永春（左）今天頒發破案獎金，感謝中正派出所警員迅速逮捕六信強盜案嫌犯。記者何烱榮／攝影
分享

警察搶銀行恐嚇搶劫強盜

相關新聞

影／私菸案 2羈押少校交保步出北院

2019-08-27 01:09

私菸案 吳宗憲喊無罪「做長官交代任務」百萬交保

2019-08-27 00:18

私菸案 馬蔡系監委都說要查

2019-08-27 00:13

花蓮逮毒販 基隆抓上線 扣500萬元毒咖啡

2019-08-26 23:47

搶銀行…行員躲桌下 沒人要幫他裝錢

2019-08-26 23:43

父子醫院前起口角 子嗆路人「我混幫派的」

2019-08-26 23:27

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

私菸案張恒嘉不認罪 「訂的既非毒品也非槍械」

2019-08-26 22:06

私菸案移審庭 檢察官爆：邱彰信的筆記本「異常缺頁」

2019-08-26 21:42

私菸案羈押庭 吳宗憲報告法官：我沒犯罪！

2019-08-26 21:18

疑似毒品債務糾紛 男子遭擄到摩鐵控制

2019-08-26 17:51

法官楊世賢審理私菸案「還有後續」 吳宗憲交保生變？

2019-08-26 16:58

影／從基隆賣到花東 警追毒源掃出逾萬毒咖啡包

2019-08-26 15:17

台中外海外國貨輪和我國漁船擦撞 海巡戒護回港調查

2019-08-26 15:17

彰化六信發生搶案 男子開槍拒捕跑400公尺就被逮

2019-08-26 13:50

北檢辦私菸案 兩國安局在押少校移審法院

2019-08-26 12:31

傳跳票負鉅債 台中雙十國中校長林百脩：繼承父債

2019-08-26 11:58

聽說很好賺！淡水直播工作室 還未開播先遭連開7槍

2019-08-26 11:14

剪髮變裝也沒用 男子搶計程車後3小時被逮

2019-08-26 10:37

女清潔工無償提供安毒給孕婦吸食 被判刑6月得坐牢

2019-08-26 08:55

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

顏清標28歲姪子疑輕生 服務處人員發現已來不及

2019-08-26 13:50

父討孝親費年繳近百萬 網批「這種爸爸 ，不要也罷」

2019-08-26 19:15

隧道限速50！他狂飆192公里 警方開出2萬4罰單

2019-08-26 16:00

彰化六信發生搶案 男子開槍拒捕跑400公尺就被逮

2019-08-26 13:50

420元骰子牛像隔壁桌剩菜 網友抱怨：連孩子都吃不飽

2019-08-26 16:09

台中雙十國中校長上午被爆負債數千萬 下午請辭

2019-08-26 14:24

女兒去年遭沖走喪命 今同溪釣魚6歲兒失蹤搜救中

2019-08-26 17:58

私菸案羈押庭 吳宗憲報告法官：我沒犯罪！

2019-08-26 21:18

顏清標28歲姪子疑輕生 顏寬恒、顏莉敏：震驚與悲慟

2019-08-26 16:58

騎機車遠赴台南山區三度偷酪梨 白河警逮嘉義1家4口

2019-08-26 14:22

台鐵南港站乘客落軌 遭4198次區間車撞上

2019-08-26 15:20

私菸案移審庭 檢察官爆：邱彰信的筆記本「異常缺頁」

2019-08-26 21:42

顏清標姪子輕生 檢警將透過手機釐清案情

2019-08-26 16:26

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

顏清標姪子疑輕生 顏家：擔心長輩無法接受事實

2019-08-26 14:03

藝品拍賣官與人妻嘿咻 人夫精神痛苦獲賠30萬

2019-08-27 07:39

顏清標姪子疑輕生 上周才登記要領養流浪犬

2019-08-26 14:35

私菸案 吳宗憲喊無罪「做長官交代任務」百萬交保

2019-08-27 00:18

女老師互傳「親親」、「小寶貝」 醋夫懷疑閨蜜情不單純

2019-08-26 19:32

私菸案張恒嘉不認罪 「訂的既非毒品也非槍械」

2019-08-26 22:06

南港車站女客遭火車撞死 家屬稱恐發病所致

2019-08-26 19:41

台南永康高樓起火冒煙 警消迅速滅火無人傷亡

2019-08-26 18:49

買間學校不用4000萬元 嘉南高中拍賣流標17次

2019-08-26 13:31

法官楊世賢審理私菸案「還有後續」 吳宗憲交保生變？

2019-08-26 16:58

與12歲少女進行5次性交易 送貨司機下場超慘

2019-08-26 14:52

辜仲諒涉中信銀買樓弊案 北檢依違反證交法起訴

2019-08-26 11:37

疑因教養問題起口角 妻抱幼子從尚未交屋豪宅墜樓雙亡

2019-08-27 10:58

飛機上別人包包滾腳邊 網紅見有五千元偷藏「差點成小偷」

2019-08-26 14:04

病患伸鹹豬手 貌美女護理師突遭襲臀

2019-08-26 13:34

捲5億日圓躲台爽過豪奢生活 日本經濟犯遭判4年刑

2019-08-26 16:18

正妹大屯山健走受困峭壁 員警地毯式搜索順利助脫困

2019-08-26 13:53

搶銀行…行員躲桌下 沒人要幫他裝錢

2019-08-26 23:43

侄輕生 顏清標哭：怎會這樣？

2019-08-26 23:45

普悠瑪事故受害人董家經營餐廳火警 幸好無人傷

2019-08-26 22:08

台大急診部管理師2次性騷擾 1次躲過了1次栽了

2019-08-26 14:04

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

老翁疑推失智妻落水再輕生 葉毓蘭：比楢山節考還悲情

2019-08-26 14:16

漁簍掉落漁港 老阿伯情急噗通跳下水險溺水

2019-08-26 17:18

老翁亂畫圖書館報紙 韓國瑜頭像照寫「台奸」遭起訴

2019-08-26 15:59

台中市清晨傳母子墜樓案 警消到場時二人已身亡

2019-08-27 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top