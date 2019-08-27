彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚
彰化市第六信用合作社26日發生「快閃搶案」，中正派出所警員趙士宏、黃彥戩、邱傳進、蔡鈺偉在案發後10分鐘合力逮捕涉案的陳姓男子，並查獲１支改造手槍和內有11顆子彈的彈匣；今天上午縣長王惠美、六信理事主席溫永春到彰化警察分局頒發破案獎金，表揚與感謝4名警員的奮勇表現。
26日中午12時13分，47歲陳姓男子身穿深色上衣、袖套，頭戴帽子、口罩，手戴著手套，走進彰化市彰美路六信總社亮槍高喊搶劫，要求行員把錢拿出來，六信行員機警按下警鈴，剛好趙士宏、黃彥戩在附近巡邏，接獲通報六社總社有搶案，立刻趕到現場。
陳男聽到警車鳴笛聲從遠而近，不敢再停留，轉身衝出總社大門逃跑時，趙、黃2名警員一下車就快跑緊追，陳男逃跑時曾對空開1槍，也持槍瞄準員警恐嚇；2名警員仍緊追不捨，並請求支援，不久邱傳進、蔡鈺偉騎警用機車趕到。
4名警員分進合擊，陳男跑到腿軟，警員追上靠近時，陳男企圖拒捕，警員使用辣椒水制伏，當場查獲改造手槍1支、擊發彈殼1顆、彈匣1個(子彈11顆)及水果刀1把等作案工具，將陳男依強盜及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦；今天上午檢察官偵訊後聲請將陳男羈押禁見獲准。
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