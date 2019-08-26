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疑似毒品債務糾紛 男子遭擄到摩鐵控制

2019-08-26 17:51聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄劉姓男子因債務糾紛與人相約到自由一路上汽車旅館談判，疑似遭對方控制行動，警方上午11點時到達汽車旅館救援，毆打劉男一方從後門趁隙逃跑，員警先後在旅館內外發現劉男與一名年輕女子，另發現一包毒品

據了解，高雄市警上午10點多時，先後接獲自稱劉男的父親與女友報案，都稱兒子、男友遭人壓到汽車旅館內的房間毆打，警方獲報後派大批員警趕往自由一路上的汽車旅館救援。

警方到場時發現由於汽車旅館房號與辦案人稱的房號不同，員警隨即向旅館櫃檯查詢，這時劉男從房內逃出，員警上前將他攔下，一詢問得知他是被害人後，隨即由他引導進入房內，但這時房內已空無一人，涉嫌毆打的4名男子已從旅館後門逃出。

經員警在房內搜索後找到43包毒品咖啡包，還有疑似毒品的白色粉末1包與K菸1支。員警另在旅館外對向街道木椅上發現一名涉案的年輕女子，至於這名女子關係仍有待調查。

經調閱監視器，包含劉男與該名年輕女子在內，當時房內應有5男1女。警方將2人帶回警局詢問案情，劉男稱，因被友人指控偷錢，在房內遭人用皮帶毆打背部，但劉男面對警方詢問前後說法反覆，該名年輕女子則語無倫次。

目前警方已掌握逃逸的4名男子，將朝違反毒品防制條例、妨害自由與傷害罪等罪嫌偵辦中。

高雄劉姓男子因債務糾紛與人相約到自由一路上汽車旅館談判，疑似遭對方控制行動，警方...
高雄劉姓男子因債務糾紛與人相約到自由一路上汽車旅館談判，疑似遭對方控制行動，警方上午11點時到達汽車旅館救援，毆打劉男一方從後門趁隙逃跑。記者邱奕能／翻攝
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高雄劉姓男子因債務糾紛與人相約到自由一路上汽車旅館談判，疑似遭對方控制行動，警方...
高雄劉姓男子因債務糾紛與人相約到自由一路上汽車旅館談判，疑似遭對方控制行動，警方上午11點時到達汽車旅館救援，毆打劉男一方從後門趁隙逃跑。記者邱奕能／翻攝
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高雄劉姓男子因債務糾紛與人相約到自由一路上汽車旅館談判，疑似遭對方控制行動，警方上午11點時到達汽車旅館救援，毆打劉男一方從後門趁隙逃跑。記者邱奕能／翻攝
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汽車旅館毒品傷害罪

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