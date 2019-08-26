網路加友10天就要求匯錢解圍 銀行員覺有鬼報警阻詐

2019-08-26 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市吳姓女子日前與自稱在阿富汗服役英國男子網路加朋友才10天，就到兆豐國際商銀台南永康分行要匯款「為好友解圍」，銀行行員直覺可遭詐騙，主動協助警方成功攔阻民眾免於受騙；永康分局副分局長章振國、轄區永康派出所所長邱緯賓今代表分局前往頒發感謝狀，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。

吳姓女子8月中透過網友介紹認識一名自稱英國籍男子，雙方網路交往10天，英國男說自己單身在阿富汗當軍官，想要找個可靠的人幫他「保管退休金」，吳女不疑有他答應。

男子隨後指稱寄出包裹後，包裹卡在海關，需吳女幫忙匯款「保險費」、「手續費」及「運費」，總計美金2000元至海外銀行，才能順利入關。吳女聽後半信半疑地前往銀行欲匯款至指定帳戶，受理的許姓行員察覺有異，主動關懷提問，並向警方報案。

本分局永康派出所員警到場了解後研判是「假交友真詐財」詐騙，努力勸說舉國外軍官愛情詐騙案例向吳女詳細說明，吳女聽後也認同，決定放棄約台幣6萬元匯款。