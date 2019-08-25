親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

紐時：為何川普下令美企撤出中國 而美企辦不到？

三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

三總松山院區驚傳火警 幸未釀傷亡

2019-08-25 16:33中央社 台北25日電

三軍總醫院松山分院今天下午驚傳火警，台北市消防局獲報後立即派出各式車輛22輛、56人馳援，到場前院方已自行撲滅，初步了解起火點為2樓加護病房的污衣間，無人傷亡。

北市消下午3時35分獲報，指位於松山區健康路的三總松山院區傳出火警，立即派出水箱車14輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車3輛及56人救援，但到場前院方已自行撲滅火勢。

初步了解，起火點為醫院建物2樓的ICU加護病房污衣間，幸未釀傷亡，詳細起火原因仍待後續調查釐清。

北市救護車

相關新聞

三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

2019-08-25 16:45

台版惡血案？ UCLA教授指控交大黃忠諤盜用研究數據

2019-08-25 15:26

台南男子開車散心失控自撞 警方處理車禍撿到槍

2019-08-25 14:27

影／北市木柵深夜打群架 一車撞警遭開槍

2019-08-25 13:33

便盆消毒器走火 國軍松山醫院加護病房竄火苗

2019-08-25 16:49

北市聚眾鬥毆拒檢 駕車撞警遭開槍逃逸

2019-08-25 13:29

國安局整飭紀律 涉私菸案未自清者回軍與行政懲處

2019-08-25 11:37

三重警方威力掃蕩 2晚查獲各類案由66件76人

2019-08-25 11:07

專勤隊掃蕩在台非法外來人口 雲林縣查獲31人違法

2019-08-25 09:46

南警小隊長林敬珉6人 偵破刑案績優榮獲表揚

2019-08-25 09:12

男子飲酒後半夜突想起仇家 偕友開13槍洩恨竟找錯地址

2019-08-25 09:10

酒駕衝撞環保志工釀3死悲劇 法院裁定收押了

2019-08-25 00:20

疑殺癱妻 退休藥劑師自殺獲救

2019-08-25 00:08

新聞眼／嚴刑難嚇阻酒駕 重點在預防

2019-08-25 00:06

老鄰居作夥當志工 不料遇上酒駕劫

2019-08-24 23:58

又是酒駕！貨車高速衝撞環保志工 3死3傷

2019-08-24 23:57

酒駕撞環保志工釀3死 檢方訊後向法院聲請羈押

2019-08-24 22:00

爸要她原諒酒駕犯今反遭酒駕撞死 女兒淚訴：好諷刺！

2019-08-24 21:22

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

中市豐原藥局 藥師夫婦頸部刀傷倒臥血泊中

2019-08-24 13:53

酒駕釀環保志工3死 目擊者餘悸猶存：現場血肉模糊

2019-08-24 12:52

U值媒／為何寧願送安養也不願去安寧病房？

2019-08-24 12:38

影／酒測值1.37醉女撞飛機車、計程車5傷 驚悚影片曝光

2019-08-24 12:10

涉酒駕撞死環保志工 送貨工不發一語低頭致歉

2019-08-24 12:06

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

爸要她原諒酒駕犯今反遭酒駕撞死 女兒淚訴：好諷刺！

2019-08-24 21:22

大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍

2019-08-24 19:21

台南男子開車散心失控自撞 警方處理車禍撿到槍

2019-08-25 14:27

影／白鹿颱風侵台 台南機車騎士追撞倒塌樹木死亡

2019-08-25 02:38

台南騎士樹枝穿胸亡？ 救護人員：體內找不到斷枝

2019-08-25 13:53

保全看上少年球友「鳥很大」 廁所內猥褻賠30萬換免關

2019-08-25 10:51

廂型車後輪爆胎國三新竹段翻覆 1死7傷

2019-08-25 11:18

包廂傳出震耳舞曲 基隆警查獲越南妹脫精光陪酒

2019-08-25 11:47

影／八年級生「按摩」別人愛車 原來是怕肇逃露餡

2019-08-25 09:46

翁群能「三安」第一箭 苗警第一線配備防割手套

2019-08-25 09:10

私菸案未吐實 少將因LINE曝光

2019-08-25 00:12

與同袍合不來 陸軍二兵翻牆逃離營區判3月

2019-08-24 18:03

國安局整飭紀律 涉私菸案未自清者回軍與行政懲處

2019-08-25 11:37

颱風天老翁身上剩百元求助基隆警 女警溫馨送回瑞濱

2019-08-24 20:17

酒駕衝撞環保志工釀3死悲劇 法院裁定收押了

2019-08-25 00:20

不爽室友煮泡麵持電鍋狂毆 男還盼用過失傷害判輕點

2019-08-24 21:16

颱風過境 台南深夜傳機車騎士追撞倒塌路樹無心跳

2019-08-25 01:28

酒駕撞環保志工釀3死 檢方訊後向法院聲請羈押

2019-08-24 22:00

三軍總醫院松山分院傳火警 起火點為加護病房內汙衣間

2019-08-25 16:45

台版惡血案？ UCLA教授指控交大黃忠諤盜用研究數據

2019-08-25 15:26

男大生上網援交買點數 正妹沒出現被騙3萬

2019-08-24 22:11

淡水警方威力掃蕩 破刑案6件交通違規15件

2019-08-25 11:11

疑殺癱妻 退休藥劑師自殺獲救

2019-08-25 00:08

台電工程車趕赴火場支援 自己卻成火燒車

2019-08-25 09:57

七旬嬤愛美外出洗頭忘返家 愛女急得像熱鍋上螞蟻

2019-08-24 18:41

台南機車騎士樹枝穿胸而亡 市府忙清查到底算誰的

2019-08-25 13:26

又是酒駕！貨車高速衝撞環保志工 3死3傷

2019-08-24 23:57

酒後泳渡高雄港 酒醒恐罰50萬

2019-08-25 00:10

颱風天跳海漂浮1小時不肯被救 海巡署長臉書苦勸別衝動

2019-08-25 12:55

男子飲酒後半夜突想起仇家 偕友開13槍洩恨竟找錯地址

2019-08-25 09:10

影／北市木柵深夜打群架 一車撞警遭開槍

2019-08-25 13:33

家族企業股分談不攏 叔罵姪「沒大沒小就是豬」吃官司

2019-08-25 12:05

18歲兒涉持刀揮舞又縱火 母急報案兒竟從19樓墜樓

2019-08-25 16:36

台南青年追撞路樹死亡 家屬不捨難以接受

2019-08-25 10:35

模範警察小隊長方俊欽不敵病魔辭世 員警列隊送行

2019-08-25 13:20

三總松山院區驚傳火警 幸未釀傷亡

2019-08-25 16:33

南警小隊長林敬珉6人 偵破刑案績優榮獲表揚

2019-08-25 09:12

15萬罰不怕 肉攤老闆再違法聘越女遭判刑3月

2019-08-25 09:22

失智翁走失一整天 半夜被發現漫步快車道獲警尋回

2019-08-24 21:35

世界警消運動會 女警奪3金

2019-08-25 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top