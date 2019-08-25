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淡水警方威力掃蕩 破刑案6件交通違規15件

2019-08-25 11:11聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市淡水警分局為防制街頭暴力及危險駕車，昨天晚上動員60名警力，在淡水、三芝地區實施「閉鎖式」威力掃蕩勤務，共查獲通緝犯3人、安非他命毒品2件2人、公共危險1人。

這此專案勤務除針對淡水及三芝地區的KTV、遊藝場、茶室、養生館等出入複雜場所擴大臨檢，也因為假日易有年輕人聚集到淡水飆車，警方在重要道路設立多處路檢點實施盤查，共取締交通違規15件，包括闖紅燈11件、無照駕駛4件。

淡水警分局長張國哲表示：「為有效防制街頭暴力、遏止飆車歪風，警方將運用優勢警力，持續對轄內列管、幫派分子常聚集場所進行威力掃蕩，強勢執法淨化治安環境」。

淡水警方在重要路段設立路檢點實施盤查。圖／警方提供
淡水警方在重要路段設立路檢點實施盤查。圖／警方提供
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淡水警分局昨晚針對KTV、遊藝場、茶室、養生館等出入複雜場所執行擴大臨檢。圖／警...
淡水警分局昨晚針對KTV、遊藝場、茶室、養生館等出入複雜場所執行擴大臨檢。圖／警方提供
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淡水警分局昨晚針對KTV、遊藝場、茶室、養生館等出入複雜場所執行擴大臨檢。圖／警...
淡水警分局昨晚針對KTV、遊藝場、茶室、養生館等出入複雜場所執行擴大臨檢。圖／警方提供
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淡水警方在重要路段設立路檢點實施盤查。圖／警方提供
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淡水臨檢

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