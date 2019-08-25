淡水警方威力掃蕩 破刑案6件交通違規15件

2019-08-25 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡水警分局為防制街頭暴力及危險駕車，昨天晚上動員60名警力，在淡水、三芝地區實施「閉鎖式」威力掃蕩勤務，共查獲通緝犯3人、安非他命毒品2件2人、公共危險1人。

這此專案勤務除針對淡水及三芝地區的KTV、遊藝場、茶室、養生館等出入複雜場所擴大臨檢，也因為假日易有年輕人聚集到淡水飆車，警方在重要道路設立多處路檢點實施盤查，共取締交通違規15件，包括闖紅燈11件、無照駕駛4件。