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男子飲酒後半夜突想起仇家 偕友開13槍洩恨竟找錯地址

2019-08-25 09:10聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

莊姓男子去年11月底和吳姓男友人前往KTV飲酒作樂後，席間莊談及曾和綽號「龍五」男子發生糾紛，邀吳開槍示威，2人誤認「龍五」住處，分持改造手槍涉嫌朝安平區民宅鐵門共射擊13發子彈，案經法辦、起訴，台南地院依莊和吳都違反槍砲及恐嚇罪，判處莊徒刑4年6月，吳徒刑3年，案可上訴。

判決說，莊2010年間在台南住處受吳姓友人（已於2014死亡）所託，代為保管具有殺傷力改造槍枝2枝及子彈13顆，2018年5月，移置安南區海尾公墓某小廟旁草叢內藏放。

去年11月29日凌晨，莊邀約吳前往中西區一家KTV包廂飲酒作樂，席間莊談及之前曾與綽號「龍五」男子發生糾紛，不滿行事風格及說話態度，提議至其住處開槍教訓，吳聽聞後附和。莊向不知情連姓友人借得轎車，連駕車搭載莊、吳離開KTV，前往草叢取出槍彈。

同日4點15分，莊及吳到達慶平路誤認的「龍五」住宅，各持改造手槍朝鐵門射擊共計13發子彈，並射穿鐵門及玻璃後，即前往安南區土城附近下車，並將開槍枝棄置在安南區公學路曾文溪畔堤防後逃逸。警方據報法辦，策動莊、吳去年12月1日投案，取出起出作案槍枝。

法官認為，莊任意收受藏放他人交付改造槍、彈，長達數年，對社會治安產生潛在威脅，又僅因對「龍五」心有不滿，即邀約吳前往開槍教訓，吳明知此舉危害性，仍答應邀共同作案，2人持槍朝案發地鐵門射擊共13發子彈，該處為一般市區街道，對社會治安危害甚鉅，念在兩人投案態態尚稱良好，量處其刑。

莊姓男子不滿仇家，邀約吳姓友人分持槍枝涉嫌朝民宅鐵門共射擊13發子彈示威，台南地...
莊姓男子不滿仇家，邀約吳姓友人分持槍枝涉嫌朝民宅鐵門共射擊13發子彈示威，台南地院依莊和吳都違反槍砲及恐嚇罪，判處莊徒刑4年6月 ，吳徒刑3年。圖/本報資料照片
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槍枝KTV

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