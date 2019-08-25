男子飲酒後半夜突想起仇家 偕友開13槍洩恨竟找錯地址

2019-08-25 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



莊姓男子去年11月底和吳姓男友人前往KTV飲酒作樂後，席間莊談及曾和綽號「龍五」男子發生糾紛，邀吳開槍示威，2人誤認「龍五」住處，分持改造手槍涉嫌朝安平區民宅鐵門共射擊13發子彈，案經法辦、起訴，台南地院依莊和吳都違反槍砲及恐嚇罪，判處莊徒刑4年6月，吳徒刑3年，案可上訴。

判決說，莊2010年間在台南住處受吳姓友人（已於2014死亡）所託，代為保管具有殺傷力改造槍枝2枝及子彈13顆，2018年5月，移置安南區海尾公墓某小廟旁草叢內藏放。

去年11月29日凌晨，莊邀約吳前往中西區一家KTV包廂飲酒作樂，席間莊談及之前曾與綽號「龍五」男子發生糾紛，不滿行事風格及說話態度，提議至其住處開槍教訓，吳聽聞後附和。莊向不知情連姓友人借得轎車，連駕車搭載莊、吳離開KTV，前往草叢取出槍彈。

同日4點15分，莊及吳到達慶平路誤認的「龍五」住宅，各持改造手槍朝鐵門射擊共計13發子彈，並射穿鐵門及玻璃後，即前往安南區土城附近下車，並將開槍枝棄置在安南區公學路曾文溪畔堤防後逃逸。警方據報法辦，策動莊、吳去年12月1日投案，取出起出作案槍枝。