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又是酒駕！貨車高速衝撞環保志工 3死3傷

2019-08-24 23:57聯合報 記者曾健祐張裕珍／桃園報導

朱姓男送貨員昨酒駕還邊開車邊喝維士比，過彎時失控打滑，撞死路邊幫忙打掃的環保志工...
朱姓男送貨員昨酒駕還邊開車邊喝維士比，過彎時失控打滑，撞死路邊幫忙打掃的環保志工及路人。 記者曾健祐／翻攝
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朱姓男子昨清晨邊開貨車、邊喝摻啤酒的維士比，行經桃園蘆竹區一處道路時，因高速過彎失控撞上正在路邊打掃的環保志工隊員及路人，釀成三死三傷悲劇，朱坦承酒駕，酒測值達零點六四毫克，警方訊後依酒駕致人於死等罪嫌將他移送桃園地檢署，檢方訊後向法院聲押。

警方調查，肇事的朱男（廿六歲）擔任大夜班送冷凍食品，昨清晨六點多送完貨打算回龍潭廠房交車、再回楊梅住家，車上還載著年僅十六歲的邱姓女友；朱因覺得送貨一夜很疲累，就一邊開車、一邊喝著摻啤酒的維士比想提神。

未料，朱行經蘆竹區中興路銜接上竹路時，在接近九十度大彎道失控，整輛車先高速撞擊路邊四輛自小客、休旅車後，隨後波及八名環保志工與一名路人，邱女被卡在右前座痛苦哀號。

當時在路旁清掃的謝婦、黃婦（均六十一歲）與剛下班的葉姓大樓管理員（七十五歲），均因傷重身亡，另有李婦、林婦兩名環保志工受傷，邱姓少女右手腕變形傷勢嚴重。肇事的朱男僅受到輕傷，被警方逮捕時，走路還搖搖晃晃。

「真的好恐怖！」現場目擊志工餘悸猶存說，原本八人沿人行道馬路清掃，大家低著頭掃地，貨車一路飛快衝過來，根本來不及反應，只聽到「碰」一聲，回頭發現人倒了一地。現場血肉模糊，有人卡在車底，拉出來時就沒了呼吸，還有人腿被夾住，痛得哀號。

葉姓大樓管理員女兒昨接獲通知前往認屍時，情緒激動地說，十年前她騎機車，被四次酒駕的累犯高速撞飛，因骨盆破碎、脊椎骨折，至今無法久站，還辭去在醫院的工作；當時父親見對方下跪誠心道歉，勸她原諒對方，沒想到如今父親竟被酒駕者撞死。

朱到案後坦承酒駕，但對事發時車速、路況交代不清，僅說「過彎失控打滑」。昨被移送時，一語不發，僅鞠躬表示歉意。

桃園市長鄭文燦昨到殯儀館慰問死者家屬，他嚴厲譴責酒駕，承諾市府會全力協助善後。桃市府環保局指出，環保志工因公死亡可獲賠三百萬元，另針對往生者與傷者，市府各發放一人十萬元與兩萬元慰問金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕人行道

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