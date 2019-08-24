影／警局長現身六都電競爭霸戰 另類宣導反毒反詐騙

2019-08-24 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警局長陳檡文今天與攜手大導演邱瓈寬攜手率隊參加今夏最火熱的「六都電競爭霸戰」總決賽，與現場來自六都的電競好手同歡，希望透過參與青少年朋友時下熱門的電玩競賽活動，拉近與年輕世代的距離，更進一步強化犯罪預防宣導的效果。

「六都電競爭霸戰」總決賽熱烈開打，現場火藥味相當濃厚，人潮絡繹不絕，現場觀眾除專注觀看總決賽賽況，目光更集中在新北市警局長陳檡文及「大尾鱸鰻」導演邱瓈寬和新北反毒大使祈錦鈅所吸引，搭上此波電競賽事熱潮，共同提倡青年學子熱情加入電競等健康休閒娛樂活動。

陳擇文現身電競盛大賽事，期盼家長能正面支持青少年的電玩競賽，他希望藉由有別於傳統教條式宣導，別出心裁地結合電玩競賽，宣導「就要青春五不要—不吸毒、不加入幫派、不霸凌、不飆車、不援交」，犯罪預防，使青少年朋友能藉以吸收正確觀念，同時現今網路詐騙防不勝防，最後更提醒年輕朋友「不當詐欺車手」，正向享受青春不留白。