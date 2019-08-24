白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴

2019-08-24 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



白鹿颱風襲台，今天清晨有1名酒後的男子卻跳下高雄港一港口水域，與海巡人員僵持。這名醉漢在水上大呼小叫，堅持不願上岸，後來竟然由高雄哈瑪星海巡一港口安檢所前的水域，游泳度過高雄港嘴，游到旗津台機船舶廠遺址上岸，被港警查辦他涉違反商港法，才由家人帶回家。

據了解，今天凌晨4點多，54歲的蔡姓男子就出現在高雄市鼓山區哨船街，後來獨自走到海巡署南部分署高雄港一港口安檢所碼頭，當時海巡人員因颱風來襲，也曾勸告他別靠近沒護欄的岸際，但他就在附近徘徊，直到今天清晨5點50分，竟跳下水，游到安檢所旁，攀附在港務公司宿舍下的礁岩，頻頻放聲大叫。

海巡署安檢人員立即備游泳圈等救生器材，要蔡上岸，避免危險，但蔡就偏偏不上岸，頻頻大笑，喊著「happy birthday」，還一直說要叫鼓山警分局新濱派出所派人來拉他上岸。後來安檢所人員也找他家人和里長到場，勸他趕快上岸。但蔡姓男子堅持不上岸，而與海巡人員僵持。

海巡署第五岸巡隊、消防隊和高雄港務警察總隊立即派救生艇、警艇靠近，但蔡不願上船，竟放手往海域游去，要橫渡高雄港一港口港嘴，海巡、警、消等單位擔心他在水上出狀況，駕救生艇、警艇戒護。他大約游了300多公尺，橫渡一港口水域，才在對岸旗津燈塔下的台機船舶廠遺址上岸，隨即被高雄港務警察總隊員警帶回，對他酒測，發現酒測值約0.7毫克。

據了解，蔡姓男子曾多次酒後大小聲，或與人糾紛，經民眾報警處理，鼓山警分局新濱所才屢次處理他的問題。警方說，可能因此，蔡跳水後才直要新濱所員警去拉他上岸。

第五海巡隊表示，蔡姓男子可能違反商港法及商港管理規則，依商港法第66條可處10萬元以上，50萬元以下罰鍰。