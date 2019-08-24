影／求復合被諷「玻璃心」 男負氣持刀談判反被劃傷
台中市西屯區一家KTV今晨發生打架糾紛，張男想與江姓前女友復合不成，被旁人諷是「玻璃心」，張不滿攜帶刀和辣椒水到包廂理論，並與江的賴姓友人發生衝突，賴被辣椒水噴傷眼睛，張則被自己攜帶的刀具畫傷雙手指頭，所幸雙方送醫後無礙。警方出動快打，將張男與江女包廂內林、賴與梁男帶回所內釐清，警詢後張、賴依傷害罪嫌移送。
今晨4點多，台中市河南路二段一家KTV有酒客糾紛，經查，江女(22歲)與林男(24歲)、賴男(24歲)、梁男(24歲)在包廂內飲酒歡唱，途中江女接獲張姓前男友(26歲)來電希望復合，被一旁梁男諷刺「分就分了，還在那邊玻璃心」，引發張男心生不滿，撂狠話要江女等人走著瞧。
不久，張男帶著一把刀與辣椒噴劑到包廂找人，並質問「誰剛剛電話說我玻璃心？」梁男已酒醉睡倒，賴男跳出說，「有事我擔當，怎樣？」張、賴兩人在包廂內扭打一團，賴眼睛遭辣椒噴劑灼傷，張雙手被自己攜帶的刀具劃傷雙手指頭，雙雙送醫，所幸急救後無礙。
台中市警局第六分局西屯所獲報立即出動快打，3車7員警到場壓制，將江女共5人帶回所內釐清，雙方坦言是感情因素引發糾紛，江女稱與包廂內3男僅是友人關係，張、賴兩男互提傷害告訴，警方依規定受理並依傷害罪嫌移送。
留言