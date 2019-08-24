影／少年不滿被戴綠帽 前任糾眾砍傷現任男友斷指

2019-08-24 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市張姓少年不滿謝女提分手，今晨1點多與謝女相約豐原區一家超商前談判，未料謝女夥同現任黃姓男友出場，張醋勁大發，動手毆打黃男，張的鄧姓友人則持刀砍傷黃男，造成黃左手小指斷裂、左手掌筋斷，所幸送醫救治後無礙。警方出動快打，將鄧男等4人依殺人未遂罪嫌移送。

這起感情糾紛引發砍傷人案發生在今晨1點多，張姓少年(17歲)不滿謝女(19歲)移情別戀提分手，兩人約在豐原區豐原大道五段與水源路一處超商外談判，張姓少年夥同鄧(18歲)、林(20歲)與登(20歲)姓友人到場助陣。

未料，謝女與現任黃姓男友(19歲)出現，張姓少年不甘被戴綠帽，當場徒手痛毆黃男，鄧男則持西瓜刀砍向黃，造成黃男左手小拇指斷裂、左手掌筋斷裂，現場超商階梯與廣場血跡斑斑，怵目驚心。

鄧男一群人砍人後，隨即駕駛白色賓士車逃逸，豐原警分局出動快打，迅速在豐原大道八段八方夜市外攔截圍捕。

警方喝令下車，鄧男立即將雙手伸出，作勢要讓警方上銬，並坦承「對！就是我砍的」，張姓少年也喊，「我也有打」，林男與登男則稱不知情，警方將鄧等4人帶回，釐清案情。