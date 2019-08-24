警察宣導片火紅1天9萬點閱 梅林、黑貞德打進年輕人

2019-08-24 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市警察局第一分局昨天在網站貼了一則反毒、反幫派、反詐欺、反色情的預防犯罪宣導影片，影片內容融入目前最夯的手遊角色「梅林、黑貞德」，迅速打入年輕人的話題圈，內容有趣，迅速引起年輕人熱議，1天就吸引9萬3000多人的點閱，異常火紅，宣傳效果奇佳，很有創意。

「天地有情、人生無常， 每到暑假，總有懵懂無知的青少年們，傻傻地跳入了犯法的火坑，命運就像一張網讓人掙不開也逃不脫，接著就讓我們觀看基隆市警察局第一分局的反毒、反幫派、反詐騙、反色情宣導影片，警惕世人諸惡莫做、諸善奉行。

故事中的小陽在人生的交叉口處不停地徘徊，究竟是命運的糾纏，金錢的誘惑，還是利益的衝突，或是另有隱情，真相到底是什麼，讓我們繼續看下去」。

這段由巡官吳秉陽模仿名主播盛竹如的介紹口白帶入劇情，口吻維妙維肖，十分搶鏡。後以詼諧逗趣的4段劇情詮釋反毒、反幫派、反詐欺、反色情，因影片內容帶入目前最夯的手遊角色「梅林、黑貞德」，迅速打入年輕人的話題圈。

大批網友留言，「非常棒，很有創意啊，幹，快笑死了」、「我不行了，從頭笑到尾，真的有哏」、「因為有很多不是毒品，效力更勝毒品的好東西，就像這個影片」、「影片更勝毒品，會上癮」。

影片由基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬規畫拍攝，貼上分局網站，1天就有9萬3000多人的點閲觀賞、1200多則的留言討論及2270次分享。有台北粉絲看完影片後，特地來分局要求與吳巡官見面及要求合照留念，興奮的向朋友炫耀，分局頓時成粉絲見面會及打卡熱點，堪稱基隆市警察局有史以來最成功的宣導影片。

組長許耀彬自從107年4月到基隆市警察局第一分局第三組任職後，除致力於失蹤人口及無名屍的協尋工作外，近期還拍攝了多部膾炙人口的預防犯罪宣導影片，都引發話題，造成轟動，如大頭芸的三部曲（萬安演習篇、慶祝警察節篇、家庭暴力篇），均獲得很大的回響，並且也捧紅了綽號大頭芸的第三組警員劉侑芸。