海陸上兵遭誤殺案 糾眾打死黃男主嫌遭判14年

2019-08-23 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



去年6月發生在屏東縣潮州鎮何姓海陸上兵被誤殺案，同案還有另一名黃姓男子遭毆打致死，屏東地檢署針對鄞姓男子等13名共犯，分別依殺人、聚眾鬥毆等罪提起公訴，屏東地方法院今天判處黃男遭毆致死案，殺人主嫌鄞姓男子14年徒刑，共犯李姓與賴姓男子各10年及9年徒刑，其餘分處8個月至1年不等徒刑，另有3人獲判無罪，全案可上訴。

屏東縣潮州鎮去年6月凌晨發生兩派鬥毆，第一波衝突造成黃姓男子傷重致死，第二波衝突時又發生何姓海陸上兵被誤殺死亡，去年9月屏東地檢署針對何姓上兵案，起訴31人，去年10月再針對黃姓男子遭鬥致死案起訴13人。

檢警調查，全案起因於鄞姓男子在臉書上辱罵王姓男子的女友，演成兩派鬥毆，在第一波衝突時，鄞男等13人分持鐵棍、高爾夫球桿等工具先砸車，又把現場4人打傷，其中黃姓男子頭部外傷併顱內出血、右肺挫傷、頭部血腫及撕裂傷、身體多處挫傷等傷害，導致腦幹周邊出血及腦水腫，造成中樞神經損傷，送醫不治。

警方獲報到場處理，經調閱相關監視器畫面進一步調查，總計扣得鐵棍26支、柴刀1把，未料兩派竟又相約加油站「輸贏」，何姓上兵僅僅只是開車路過，竟被王姓人馬誤認為鄞男人馬，近距離射殺。