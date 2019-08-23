嘉檢查地下匯兌 孫姓女子今到案坦承有經手5億元

2019-08-23 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市吳姓夫婦經營地下匯兌1年半，金額超過80億元，嘉義地檢署日前指揮專案小組搜查，查扣2.4億元現金，前天以有逃亡和串供之虞向嘉義地方法院聲請羈押失敗，檢方昨天再以新證據證明吳姓夫妻有逃亡的可能，法院裁定羈押；孫姓女子今天到台南市調查處報到，坦承自己有協助找客戶從中賺取報酬，檢方以犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押、禁見。

嘉義地檢署指出，孫姓女子與吳姓夫妻等人，共同自106年12月間起，分別在台北市及嘉義市等處，從事人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣之匯兌業務，並由吳姓夫妻將營運所得藏放於嘉義縣大埔鄉，截至目前為止，共計收取、支付金額高達80餘億元。

孫姓女子自行到案，供稱與吳姓夫婦為朋友，協助找有需要匯錢的台商，每新台幣一百萬元即可賺取5百元的報酬，她經手過的金額為5億元。

檢方表示，孫女是隻身前往台南市調處說明，並未帶任何金錢或是贓物，檢方早已查扣的帳冊中發現有數筆金源與孫女有關，早已知道此人，並不符合自首的要件。