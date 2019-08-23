山老鼠拒捕朝眉心開槍自殺 警：他先朝警方開數槍

2019-08-23 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



山老鼠阿賓自知難逃法網，便朝自己眉心開槍自殺。記者高宇震／翻攝 分享 facebook 桃園復興區清晨驚傳槍響，警方事前已鎖定山老鼠集團一名綽號「阿賓」的成員，今早６點阿賓與２名集團成員，駕使小貨車至霞雲里，欲趁颱風前夕盜採山林。據了解員警早已跟車埋伏，上前盤查時，３人趁機逃逸，與警方於山間上演飛車追逐，阿賓發現逃生路線已被封死，自知難逃法網，便開槍自殺，全案仍在釐清中。

據了解，阿賓本名姓鄭，４１歲，駕駛王姓男子（２７歲）及另一名古姓成員（３７歲）。阿賓為遭８年徒刑的毒品通緝犯，為逃避徒刑四處躲藏，常出沒於大興、復興一帶，與同夥靠盜採採肖楠、扁檜等珍貴杉木維生，警方於事前就悉知阿賓欲趁颱風前夕大賺一筆，早已鎖定嫌犯佈線、跟監，並堵住嫌犯逃逸路線，準備待嫌犯一夥人下車準備盜採時，即上前圍捕。

阿賓於行車間眼尖發現有一車輛尾隨，懷疑是警方找上門，３人便加速逃逸，與警方於山間上演飛車追逐，不料前方逃生路線已被警方堵死而被迫停下，後座的古姓成員先下車，而後警方上前盤查時，坐在副駕駛座的阿賓朝突然窗外開數槍欲逼退警方，員警見狀回擊３槍，其中２槍打中阿賓的大腿及左肩，阿賓自知難逃法網，便朝自己的眉心開槍自殺。

同行的駕駛及另一名乘客供稱與阿賓不熟識，只有生意上的往來，已帶回偵訊，全案仍在調查中。