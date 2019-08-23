詐騙集團跑遍歐洲 葡萄牙搜別墅抓台籍19人

2019-08-23 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，今年5月在當地搜索話務機房查獲吳姓男子等19名台籍人士，遣返其中18人，本月在台拘提金主習姓男子等2人，推估詐團1個多月得手2千萬元。

警方調查，習性男子（49歲）出資籌組詐騙集團，由王姓男子（51歲）將經費存入銀行，吳姓男子（44歲）擔任話務機房負責人，假冒中國行動等電信公司，致電大陸人謊稱涉及濫發手機垃圾簡訊，再冒充檢警以監管帳戶為由要求匯款。

吳是在今年3月初飛往葡萄牙，透過微信通訊軟體「搖一搖」功能，亂槍打鳥找上旅居葡國的大陸人，宣稱要開餐廳，委託代為翻譯找房，在當地第三大城市卡斯卡伊斯市，承租2層樓透天別墅設機房。

刑事局國際科第二隊過濾可疑出境對象，將情資通報葡萄牙警方，派幹員至當地共辦，今年5月14日搜索逮捕吳等19人，當月19日遣返其中18人，在桃園機場拘提移送，本月19日在新竹縣拘提習及王，吳仍在葡國被限制住居調查。

據調查，吳頻繁出境，曾赴日本、印尼、孟加拉及馬來西亞，警方懷疑是跨境詐騙老手，葡萄牙相較歐洲各國消費水平較低，可能因而被詐團挑中。