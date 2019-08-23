親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

白鹿颱風直撲南台灣 蘭嶼綠島今晚停班停課

詐騙集團跑遍歐洲 葡萄牙搜別墅抓台籍19人

2019-08-23 15:53聯合報 記者李奕昕╱即時報導

詐騙集團葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，今年5月在當地搜索話務機房查獲吳姓男子等19名台籍人士，遣返其中18人，本月在台拘提金主習姓男子等2人，推估詐團1個多月得手2千萬元。

警方調查，習性男子（49歲）出資籌組詐騙集團，由王姓男子（51歲）將經費存入銀行，吳姓男子（44歲）擔任話務機房負責人，假冒中國行動等電信公司，致電大陸人謊稱涉及濫發手機垃圾簡訊，再冒充檢警以監管帳戶為由要求匯款。

吳是在今年3月初飛往葡萄牙，透過微信通訊軟體「搖一搖」功能，亂槍打鳥找上旅居葡國的大陸人，宣稱要開餐廳，委託代為翻譯找房，在當地第三大城市卡斯卡伊斯市，承租2層樓透天別墅設機房。

刑事局國際科第二隊過濾可疑出境對象，將情資通報葡萄牙警方，派幹員至當地共辦，今年5月14日搜索逮捕吳等19人，當月19日遣返其中18人，在桃園機場拘提移送，本月19日在新竹縣拘提習及王，吳仍在葡國被限制住居調查。

據調查，吳頻繁出境，曾赴日本、印尼、孟加拉及馬來西亞，警方懷疑是跨境詐騙老手，葡萄牙相較歐洲各國消費水平較低，可能因而被詐團挑中。

警方分析，歐洲生活品質佳，重視法治及人權，國人享歐盟「申根免簽」容易進出，吸引詐團設據點，近年英國、捷克、波蘭、西班牙、拉脫維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞均曾查獲詐團，我國受限無邦交，跨境合作不易。

詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男...
詐騙集團在葡萄牙假冒檢警致電騙大陸人，刑事局與葡國警方首次合作，在當地查獲吳姓男子等19名台籍人士。記者李奕昕／翻攝
分享

詐騙集團葡萄牙馬來西亞

相關新聞

山老鼠拒捕朝眉心開槍自殺 警：他先朝警方開數槍

2019-08-23 16:13

馬籍遊艇夜航誤闖定置漁場拋錨 海巡馳援助6人脫困

2019-08-22 12:45

蘇澳漁船失聯5天、船上有9人 海巡署急尋

2019-08-22 11:49

進隆泰6號失聯 案發海域附近發現疑似漁船殘骸

2019-08-23 14:45

私菸案偵結 「永和」警衛室少將陳逸夫購菸40條

2019-08-23 14:43

自知難逃？疑似山老鼠遭警攔檢 竟朝眉心開槍輕生

2019-08-23 14:36

私菸案偵結 首波起訴13人

2019-08-23 14:09

私菸案 華航為績效鼓吹國安局大量訂菸

2019-08-23 13:54

私菸預購成績斐然 邱彰信傳送「喜極而泣」兔兔貼圖　

2019-08-23 13:35

「老闆說大放送！」 私菸案查出邱彰信開放數量不設限

2019-08-23 13:28

印尼工作船彰化外海傾斜進水 航港局：修復前限制出港

2019-08-23 13:00

私菸案始於馬英九「久安專案」 北檢另案偵辦

2019-08-23 12:25

私菸案邱彰信等四人被起訴 華航：痛心與遺憾

2019-08-23 12:16

私菸案大事紀

2019-08-23 12:10

影／警破獲民宅咖啡包分裝場 嫌遭逮辯「自己要吃的」

2019-08-23 11:29

影／疑酒後起爭執 醉男涉持菜刀砍傷3人逃逸

2019-08-23 11:17

兒子老婆都弱勢、年邁父遭撞斷腿 他非法持槍獲判緩刑

2019-08-23 11:04

私菸案第一階段偵結 北檢公布名單

2019-08-23 11:03

私菸案 北檢首波起訴國安局吳宗憲、華航邱彰信等13人

2019-08-23 11:02

私菸案今偵查終結 擬首波起訴國安局人員

2019-08-23 09:16

台商夫婦聲押關鍵 U盾內皆人頭

2019-08-23 00:06

地下匯兌夫婦 釋放1天又被押

2019-08-23 00:06

吵架掏槍抵妻太陽穴嗆「給你死」 男遭控殺人未遂

2019-08-22 20:53

符合逮捕程序 嘉義地院裁定地下匯兌夫婦收押

2019-08-22 20:16

地下匯兌夫婦昨被釋放 今天終於被押了

2019-08-22 19:31

蘇澳漁船失聯 船東憂心船位回報器疑遭關閉船遭控制

2019-08-22 16:39

找老婆卻溺殺棄屍無辜2人 凶嫌開庭跪地道歉磕破額頭

2019-08-22 14:54

嘉義鐵警遇刺不治 台南警友會捐贈盾牌防身

2019-08-22 14:52

租用違章當毒窟 新北警報請強拆展現執法魄力

2019-08-22 13:42

跨國走私毒堅果 10公斤高純度安毒險流入市面

2019-08-22 13:40

想逃？ 夫妻地下匯兌達80億被釋放 檢方再拘提二度聲押

2019-08-22 11:23

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

私菸案LINE對話曝光！ 華航主管「老闆說多多益善」

2019-08-23 13:19

嘉義民雄大士爺廟附近民宅氣爆 至少6人燒燙傷

2019-08-22 19:22

正妹腿上綁這線是啥？ 推文釣出網友大曬周子瑜美腿照

2019-08-22 20:01

撿到正妹iPhone被請吃大餐答謝 開心赴約結局超慘

2019-08-23 10:28

心都碎了！桃警取締超速烏龍罰單 註銷改正後仍照罰

2019-08-22 19:26

私菸案第一階段偵結 北檢公布名單

2019-08-23 11:03

不滿送貨員忘收錢還外流地址 她貼文抱怨反遭網友酸

2019-08-23 09:54

私菸案 北檢首波起訴國安局吳宗憲、華航邱彰信等13人

2019-08-23 11:02

苗縣長徐耀昌涉棄土圖利審19年 高院今判無罪

2019-08-23 10:08

私菸案今偵查終結 擬首波起訴國安局人員

2019-08-23 09:16

情侶台鐵車廂內當眾纏綿親熱 乘客嚇到目瞪口呆

2019-08-23 14:36

私菸預購成績斐然 邱彰信傳送「喜極而泣」兔兔貼圖　

2019-08-23 13:35

影／女駕駛驚險超車大甩尾 宛如電影「玩命關頭」上演

2019-08-22 17:07

超速5公里就被拍照開單？警曝真相：我們是無辜的

2019-08-22 19:49

破損百元鈔銀行換鈔只給50元 真相曝光網友求「另一半」

2019-08-22 20:13

恐怖！工作船彰化外海傾斜進水 40名船員甲板待援

2019-08-22 18:23

私菸案邱彰信等四人被起訴 華航：痛心與遺憾

2019-08-23 12:16

色房東偷拍入浴 外籍女學生：在台灣最恐怖的回憶

2019-08-22 17:36

桃市議員貪汙遭判6年定讞將入獄 桃檢啟動防逃機制

2019-08-22 19:18

毒椒鹽削逾億 「台灣第一家」創辦人子女要坐牢

2019-08-23 00:06

當自己家？婦拿大包垃圾丟超商垃圾桶 顧客看傻眼

2019-08-22 17:57

色老闆藉酒性侵女店長 結果自己不勝酒力先醉倒

2019-08-23 13:04

「老闆說大放送！」 私菸案查出邱彰信開放數量不設限

2019-08-23 13:28

辜仲諒被控海外掏空百億 一審判無罪

2019-08-23 16:08

生日收到蛋糕盒 打開竟是巨無霸壽桃…網友讚：真心朋友

2019-08-23 13:15

地下匯兌夫婦 釋放1天又被押

2019-08-23 00:06

合法勸募竟詐財千萬 慈善組織背後是無業人士

2019-08-22 23:15

離岸風電工作船險翻 40人彰化外海驚魂

2019-08-23 00:06

童沒戴安全帽站機車腳踏板 母單手騎車邊滑手機嚇壞旁人

2019-08-22 21:29

女波麗士處理車禍還幫忙抱小孩 網讚爆：有妳真好

2019-08-23 09:47

砍母頭拋下樓出庭仍淡定 檢斥：沒掉一滴眼淚如旁觀者

2019-08-23 15:17

影╱女子因家暴離家14年 暖警協助找到家祖孫相擁惹鼻酸

2019-08-22 18:54

打翻哈根達斯踩到杯內湯匙！ 奧客母子竟塞回超商冰櫃

2019-08-23 13:28

桃市議員歐炳辰褫奪公權 郭蔡美英將遞補

2019-08-23 00:27

私菸案始於馬英九「久安專案」 北檢另案偵辦

2019-08-23 12:25

影／嘉義民雄鄉瓦斯行 煮火鍋氣爆6人燒燙傷

2019-08-22 20:24

慣竊狡辯菸不是他的 警這招DNA鑑定打臉他

2019-08-23 11:20

恐怖情郎要求復合被拒 強暴還將她打的全身是傷

2019-08-22 22:56

惡經紀人強拍裸照願賠50萬 韓藝人：給我1億都不要

2019-08-22 17:56

京站女員工手掌遭絞肉機捲入 鬆餅店：負起全責

2019-08-22 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top