進隆泰6號失聯 案發海域附近發現疑似漁船殘骸

2019-08-23 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



我國籍「進隆泰6號」鮪釣漁船8月18日16時於太平洋公海失聯，經洽請國家搜救指揮中心及外交部等單位，協請案發海域附近國家協助救援後，美方今天凌晨回報，案發海域附近發現疑似漁船殘骸，該國目前已派遣飛機前往協尋，漁業署也已協調4艘友船前往該海域支援。

蘇澳籍「進隆泰6號」漁船，8月18日16時於太平洋公海失聯，至今下落不明。圖／漁業署提供 分享 facebook

漁業署表示，蘇澳籍「進隆泰6號」漁船赴太平洋海域作業之鮪釣漁船(船全長25.70公尺；船噸位86.73噸)，船上包括1名台籍船員、1名大陸籍船員及7名印尼籍船員，合計9名船員。漁船在台灣時間7月6日於我國南方澳漁港出海， 於8月18日16時，距美國夏威夷中途島西北方700浬處，船位回報器(VMS)及船舶自動辨識系統(AIS)同時斷訊，該海域鄰近友船，也無法與該船取得聯繫。

漁業署表示，漁業監控中心接獲船主通報與前述失聯漁船失去聯繫後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請美、日等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近的我國籍「順福漁86號」、「新德益206號」、「福國28號」及「旭承輝」等友船前往協尋。

漁業署表示，今天凌晨1時接獲美國國家搜救中心來信表示，接獲日籍貨輪通報，在失聯位置西北方6浬處，發現疑似漁船殘骸，漁業署所聯繫的我國籍漁船都已中斷作業，趕往案發海域，預計於24日可陸續抵達這海域協助搜尋；漁業署也將密切關注本案發展，將持續與船方及相關搜救單位保持聯繫，提供必要協助。