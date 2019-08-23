印尼工作船彰化外海傾斜進水 航港局：修復前限制出港

2019-08-23 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



印尼籍派翠工作船（PATRA OFFSHORE）昨天下午於彰化芳苑外海疑因船隻故障，船身傾斜進水，船上40名船員於甲板等待救援。對此，交通部航港局今天表示，已於上午6時利拖返台中港檢修，待船東完成修復並提出船級協會出具適航報告後始可出港作業。

派翠工作船昨天下午於彰化芳苑外海疑因船隻故障，船身傾斜進水，船上40名船員於甲板等待救援，因船身嚴重傾斜，船長宣布棄船，台中海巡隊PP-10022艇抵達救援，接駁40名船員至艦艇上，人員均安。

航港局今天表示，於彰化芳苑外海疑似因鑽探管不慎卡住海床及設備故障無法收回導致嚴重傾斜之印尼籍派翠風電工作船，在航港局強力要求下，船東已委託海事業者派遣拖船利用潮水完成鑽探管水面部分切除，恢復船舶平浮狀態後，於上午6時順利拖返台中港檢修，未造成任何汙染情事。

航港局說，昨天接獲通報後立即成立緊急應變小組並召開第一次緊急應變會議，各救災應變單位、船東委託人及海事業者均出席，會中海事業者說明現場拖救進度，有關船員與工作人員計40人皆由海巡單位協助派艇接駁送抵台中港安置，過程順利無人傷亡。