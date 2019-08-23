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影／警破獲民宅咖啡包分裝場 嫌遭逮辯「自己要吃的」

2019-08-23 11:29聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

刑事局南部打擊犯中心據報，破獲利用租用透天民宅掩飾的毒品咖啡包分裝場。涉案楊姓嫌犯私自分裝、調配惡魔毒品咖啡包，遭警方當場查獲422包毒品咖啡包、及上千包空包裝，他還狡辯稱「是自己要吃的」，否認販毒。楊嫌涉嫌違反毒品危害防制條例，訊後遭台南地檢署諭知5萬元交保。

南打中心接獲情資指稱，27歲楊姓嫌犯疑似在租賃透天民宅內，從事毒品咖啡包分裝。警方跟監長達半年，期間楊嫌出入行蹤可疑，南打中心於是與台南市刑大偵二隊、高雄市鹽埕警分局、仁武警分局共組專案小組，全案擴大偵辦，盯上可疑藏匿毒品地點等4處。

警方20日見時機成熟，持搜索票搜索楊嫌住處及租賃店鋪，果真起獲2包毛重160公克的第二、三級毒品粉末，初篩呈現甲基安非他命、愷他命陽性反應，另有毛重3.17公斤、多達422包的小惡魔毒品咖啡包，以及不明紫色粉末1包、果汁粉10包、黑色小惡魔空包裝袋1470包、電子磅秤1台、盛裝器具1瓶、封口機3具、聯絡用IPHONE手機1具等證物。

楊嫌遭逮捕時，否認販毒，頻頻狡辯該些毒品包都是自己要吃的，全案遭依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。檢方訊後諭知楊嫌5萬元交保，警方將持續向上、向下溯源追查。

南部打擊犯罪中心破獲隱身租賃民宅的毒品咖啡包分裝場，當場扣獲422包毒品咖啡包。...
南部打擊犯罪中心破獲隱身租賃民宅的毒品咖啡包分裝場，當場扣獲422包毒品咖啡包。記者賴郁薇／攝影
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南部打擊犯罪中心破獲隱身租賃民宅的毒品咖啡包分裝場，當場扣獲422包毒品咖啡包。...
南部打擊犯罪中心破獲隱身租賃民宅的毒品咖啡包分裝場，當場扣獲422包毒品咖啡包。記者賴郁薇／攝影
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南部打擊犯罪中心破獲隱身租賃民宅的毒品咖啡包分裝場，當場扣獲422包毒品咖啡包。...
南部打擊犯罪中心破獲隱身租賃民宅的毒品咖啡包分裝場，當場扣獲422包毒品咖啡包。記者賴郁薇／攝影
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毒品咖啡

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