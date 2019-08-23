影／疑酒後起爭執 醉男涉持菜刀砍傷3人逃逸

2019-08-23 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市土城區今天發生酒醉呂姓男子在卡拉OK外與人起口角衝突，涉嫌憤而揮舞菜刀砍傷二男一女的流血事故，警方,獲報趕抵現場時，涉嫌持刀傷人的呂嫌已趁亂逃逸，警方將手部受傷的2男1女送醫，經急救並無生命危險。據了解，警方已鎖定凶嫌身分及下落，目前正積極查緝中。

今天凌晨12時許，在土城區金城路上一家卡拉Ok店外，110獲報發生持刀砍傷人案件，土城警分局接獲通報調派偵查隊及轄區清水派出所警力於2分鐘內迅速趕抵現場。

經查，綽號「阿凱」的呂姓男子（38歲）與同居陳姓女友（48歲）及女友的王姓（46歲）及陳姓友人（43歲），原本在卡拉OK內飲酒歡唱，王男及陳男因喝多了，又與呂男有口角爭執，欲搭計程車先離去。

呂男疑似不滿陳女到店外送客卻許久未回，持菜刀外出找人，疑似不滿見王男與陳男將女友拉上計程車要一起離開，涉嫌持菜刀砍傷3人後趁亂逃逸，因3人為抵擋導致手部有刀傷，由警方叫救護車送醫，經急救均無生命危險。

據了解，受傷的陳男與王男均向警方表示要對呂男提出傷害告訴，而呂男的同居女友則保留法律追訴權。警方指出，呂男逞凶後逃逸，警方目前已鎖定呂嫌行蹤全力查緝中。 新北市土城區今天發生酒醉呂姓男子在卡拉OK外與人起口角衝突，涉嫌憤而揮舞菜刀砍傷二男一女的流血事故，警方持刀傷人的呂嫌已趁逃逸，警方目前已鎖定呂嫌行蹤全力查緝中。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook 新北市土城區今天發生酒醉呂姓男子在卡拉OK外與人起口角衝突，涉嫌憤而揮舞菜刀砍傷二男一女的流血事故，警方持刀傷人的呂嫌已趁逃逸，警方表示，目前已鎖定呂嫌行蹤全力查緝中。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook 新北市土城區今天發生酒醉呂姓男子在卡拉OK外與人起口角衝突，涉嫌憤而揮舞菜刀砍傷二男一女的流血事故，警方到場時涉嫌持刀傷人的呂嫌已趁逃逸，警方目前已鎖定呂嫌行蹤全力查緝中。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook 新北市土城區今天發生酒醉呂姓男子在卡拉OK外與人起口角衝突，涉嫌憤而揮舞菜刀砍傷二男一女的流血事故，警方持刀傷人的呂嫌已趁逃逸，警方目前已鎖定呂嫌行蹤全力查緝中。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook

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