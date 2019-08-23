兒子老婆都弱勢、年邁父遭撞斷腿 他非法持槍獲判緩刑

2019-08-23 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園徐姓男子2月1日被警方查獲持有1把改造手槍，徐坦承3年前用1萬元買下，打算做「觀賞」用途，還說自己上有老、下有小得照顧；法院審酌，徐僅持有槍枝無子彈，對社會危害有限，並考量他兒子、妻子都是身障人士，父親被撞斷腳等，予以減刑，依槍砲罪判他1年10個月，緩刑5年。

檢警調查，徐男2016年間在龍潭某間網咖內，以1萬元代價向綽號「安哥」的男子購買1把改造手槍，當天凌晨3點多因被警方盤查，員警並在他副駕駛座前方置物箱內查獲，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例將他移送，檢方訊時徐坦承犯行，另刑事局送驗確認該槍枝擊發功能正常，具有殺傷力。

法院審酌，本件查扣1把手槍而未持有子彈，對社會潛在危害程度有限，另查無證據證明徐曾持本案槍枝作為不法用途，另徐男得照顧有情緒障礙的兒子、具有身心障礙的老婆，以及因車禍骨折須不時回診的父親，客觀上尚足以引起一般同情，若依槍砲最輕本刑3年以上猶嫌過重，依法酌減其刑。

法院考量，徐犯後坦承，具有悔意，只因為一時好奇購買改造槍，打算做為觀賞用途而沒有另行買子彈，對社會治安危害影響非巨，依槍砲彈藥刀械管制條例判他有期徒刑1年10個月，併科罰金3萬元，得易服勞役。