精進洗錢防制案件偵查 檢察官解說如何突破金流盲點

2019-08-22 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市刑大為提升所屬刑事人員偵查犯罪金流知能，及凝聚查緝方針共識，昨天邀請曾赴荷蘭、義大利等地深造，熟稔金融犯罪與洗錢犯罪實務經驗的新北檢署檢察官李秉錡，舉辦「偵蒐扣押牟利性犯罪不法金流與利得」講習。

新北刑大表示，昨天的講習聚焦在犯罪洗錢防制，李秉錡針對法令詳細解說，教授法律知識，並引述防制洗錢金融行動工作組織FATF資料，將專業洗錢犯罪歸納出「置入、分層化、整合」等三階段：置入即製造斷點，安排犯罪所得以不易被發現之方式脫離前置犯罪；分層化即模糊軌跡，安排犯罪所得在不同載體或主體間多次移動；整合即持有合法化，安排犯罪所得合理保有的法律依據。

李秉錡以自身偵辦洗錢犯罪的經驗，教導刑事人員如何調查金流並突破盲點，同時分享多種新興的洗錢犯罪方式，其中多以合法掩飾非法方式，使黑錢流轉於無形之中，譬如以貿易洗錢、服務業洗錢、無形資產洗錢、租賃洗錢、捐贈洗錢、炒作洗錢等，提供警方作為未來偵辦類似案件的參考方向。