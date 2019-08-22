移民署：新南向觀光客逾期仍在可控制範圍

2019-08-22 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



移民署今天發布新聞稿指出，有關新南向政策後，非法滯台觀光客開始漸比非法逾期移工還多的現象，根據相關統計資料顯示，外來人口逾期人數截至今年6月底止，東南亞9國持免簽證或有條件免簽證滯台逾期停留人數為9006人，但外籍移工因為已經開放20多年，所以累計到現在失聯移工人數約莫為4.7萬人，整體來說，在台逾期外來人口，現階段仍以失聯移工占大宗。

移民署指出，新南向東南亞九國人士入境人次從2015年63.5萬人，攀升至2018年152.4萬人，入境人次成長140%，違法違規外來人口數占入境人次的比例，從2015的4%，小幅降低至2018年的3%，至於東南亞國家人士滯台原因，多數是受到台灣工作機會吸引，違法違規態樣以失聯移工、單純逾期、非法工作等居多，主要態樣為行政犯，仍在可控制範圍。

為強化外來人口的安全管理，移民署採取標本兼治的作為，除在國境線上加強口詢高風險旅客，2017年6月至2019年6月，口詢人數共計6千多人，其中拒絕入境人數約3千多人，拒絕入境比例高達5成，有效阻絕不法於境外。

移民署持續聯合國安團隊，針對外來人口易聚集或從事違法違規行為的熱點處所加強查緝。對於查獲違法違規者，除管制一定期間不得來台外，也加強清詢，深入追查幕後不法仲介或集團。另外繼續協調外交部、交通部等權責機關從源頭強化審查機制，以確保優質旅客品質，防止不法人士來台從事違法活動。