嘉義鐵警遇刺不治 台南警友會捐贈盾牌防身

2019-08-22 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



鑑於嘉義鐵警遇刺不治，台南市警察之會及中西區辦事處為守護員警在外執勤安全，捐贈30面防禦型盾牌給台南市警二分局，配撥各派出所每輛巡邏車1面盾牌，以備不時之需，警友會主任何儼強調，全力支持警察工作，做警察最強有力的後盾。

何儼表示，為了讓同仁執勤時更加安全，對於糾眾鬥毆、酒醉鬧事、思覺失調等影響社會秩序行為時，有了防禦型盾牌，可即時斷然處置，展現警方公權力，有效安定民心，並兼顧員警自身、當事人安全。「多了一層防護」她指出，可以防患未然，當然最好可以備而不用。

警友會昨晚利用聯誼餐敘會上，表揚108年度員警好人好事、偵破刑案績優人員，並致贈這批防禦盾牌，讓同仁執勤時更加安全，場面溫馨、氣氛熱鬧。

何儼指出，警察同仁為治安默默付出，在此對所有警察同仁表達最高敬意，肯定同仁全心全力投入治安、交通與服務工作，同時，警友會藉聯誼會頒發各項績優獎勵金，感謝警察同仁終年執勤辛勞，激勵工作士氣。