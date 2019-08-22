租用違章當毒窟 新北警報請強拆展現執法魄力

2019-08-22 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市中和區一處頂樓違章加蓋鐵皮屋內，日前查獲丁姓男子等4人租用該處作為毒品分裝場，並查扣毒品、現金、電子秤等證物，訊後依法移送偵辦。警方事後認為此案危害社會甚鉅，立即提報新北市政府公共安全聯合稽查小組，將違章加蓋強力拆除。

新北市警方指出，上月8日，中和警分局配合新北市警局行政科與刑事局，於中和區圓通路上一處頂樓違章加蓋鐵皮屋內，查獲丁姓男子等4人租用該處作為毒品分裝場，現場查扣三級毒品愷他命、混合性毒品咖啡包、電子秤、分裝袋等證物，以及犯罪所得新臺幣7萬3600元。警方並因認為案件危害社會甚鉅，提報新北市政府公共安全聯合稽查小組，將違章加蓋強力拆除。

警方表示，強力拆除執行至今已以斷水斷電及強力拆除等方式強制拆除33處「治安污染源」，並因此獲得新北市民的高度肯定，對各項警政治安作為滿意度逾8成，2019年《遠見雜誌》縣市總體競爭力大調查，在治安指標上新北市更榮獲六都第一。