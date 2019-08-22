跨國走私毒堅果 10公斤高純度安毒險流入市面

2019-08-22 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陳姓男子為賺取高額獎金找來同在物流業的劉姓、張姓友人，共同計畫從馬來西亞走私安非他命，警方接獲情資今年3月8日提前攔截，查扣一共66包偽裝成堅果的安毒，總重近10公斤，純度更是高達百分之97；法院以陳等3人運毒量大，但偵審過程皆自白予以減刑，各判處3年8個月至4年2個月徒刑。

檢警調查，主嫌陳男（24歲）負責統籌規劃，還是前赴馬來西亞和毒販上游接觸，雙方決定以堅果、零食等外包裝當作掩護，並安排劉男提供地址負責接應、收受，而張男則提供電話從中聯繫，整批包裹3月8日運抵台灣。

由於刑事局事前就接獲馬來西亞警方情資，當天就到場提前攔截，果然發現外包裝的堅果內部全都是高純度的安非他命，並循線分別在桃園、高雄等地逮捕3人。

審理時，陳等3人均坦承不諱，其中張男供稱，知道郵件內容是違禁物，也清楚提供電話可以獲高額報酬；法院認為，陳男主導運毒事宜，劉在台收受郵件，並提供收件地址，張則提供電話並實際前往取貨，3人有行為分工模式，顯然是共同參與意思。

法院並考量，3人在偵查、審理過程均自白，符合減刑要件，另經檢驗這批安非他命純度達百分之97，總共約9.6公斤，陳等明知毒品戕害人體甚大，且運輸重量龐大、純度甚高，一旦流入市面將助長毒品氾濫。