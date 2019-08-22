離婚夫妻疑感情糾紛 女持水果刀傷前夫

2019-08-22 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



今天一早新竹縣新豐鄉一名女子前往前夫家，兩人發生口角、肢體衝突，過程中，女子拿出預藏的水果刀揮舞，劃傷前夫的手臂，造成男子手部受傷，前夫的家屬見狀，趕緊衝上前壓制女子並報警，兩人分送醫院。

警方初步了解雙方因感情因素起衝突，家屬在壓制的過程中女子有些微受傷，兩人分頭送醫，僅有皮肉傷，都沒有大礙，詳細案情目前警方調查中。