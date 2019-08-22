永豐銀理專涉挪用客戶數千萬 北檢令限制出境

2019-08-22 13:56 中央社 台北22日電



永豐銀行忠孝分行游姓理專涉嫌盜用客戶資金達數千萬元，台北地檢署20日約談游姓理專到案，訊後依涉犯業務侵占罪嫌諭令限制出境、出海及住居。

時代力量立委黃國昌今天在臉書上爆料，有民眾至永豐銀行忠孝分行臨櫃查詢帳戶，發現戶頭存款不翼而飛，經查發現為游姓理專透過定存單與謊稱買保單，將幾位客戶的積蓄偷走，金額甚至高達新台幣數千萬元。

北檢先前已獲報游姓理專涉嫌長期、多次挪用客戶資金，20日約談到案後認為他涉犯業務侵占罪等嫌，已諭令限制出境、出海及住居。